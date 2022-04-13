Стоимость сертификата на жилье для сирот снизят до 1,1 млн рублей в Новосибирске

Стоимость сертификата на жилье для сирот снизят до 1,1 млн рублей в Новосибирске
Стоимость сертификата на жилье для сирот снизят до 1,1 млн рублей в Новосибирске
Сегодня, 10:26ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
По старой цене сертификаты были выданы 34 жителям Новосибирской области, а остальные получат их по новой стоимости

Стоимость жилищных сертификатов, выдаваемых детям-сиротам, снизят до 1 млн 156 тысяч рублей с 18 апреля 2022 года. Об этом сообщили на комиссии Горсовета по информации об итогах работы по предоставлению жилых помещений сиротам.

«До недавнего времени стоимость жилищного сертификата составляла более 1 млн 780 тысяч рублей. Однако с 18 апреля 2022 года стоимость составит 1 млн 156 тысяч рублей», - сказал начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александр Лаухин.

При этом в текущем году по жилищным сертификатам в реестре состоит 40 граждан. По старой цене сертификаты были выданы 34 жителям Новосибирской области, а те, кто не успел им воспользоваться, получат новые сертификаты по новой цене.

В этом месяце также было убрано условие обязательного трудоустройства в период не менее шести месяцев для получения жилищного сертификата.

Лаухин уточнил, что в марте произошло увеличение стоимости объектов на вторичном рынке - в среднем 102 тысячи рублей за квадратный метр. а вторичном 105 тысяч рублей.

Стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в марте 2022 года составила около 115-121.9 тысяч рублей. В сравнении с февралем рост составил лишь 8%, сообщает независимый аналитик рынка недвижимость Сергей Николаев для Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирске парень из детского дома за 4 года захламил муниципальную квартиру на Родниках. Его соседи пожаловались на тараканов, шум и подтопления.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы