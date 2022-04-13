Стоимость сертификата на жилье для сирот снизят до 1,1 млн рублей в Новосибирске

Стоимость жилищных сертификатов, выдаваемых детям-сиротам, снизят до 1 млн 156 тысяч рублей с 18 апреля 2022 года. Об этом сообщили на комиссии Горсовета по информации об итогах работы по предоставлению жилых помещений сиротам.
«До недавнего времени стоимость жилищного сертификата составляла более 1 млн 780 тысяч рублей. Однако с 18 апреля 2022 года стоимость составит 1 млн 156 тысяч рублей», - сказал начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александр Лаухин.
При этом в текущем году по жилищным сертификатам в реестре состоит 40 граждан. По старой цене сертификаты были выданы 34 жителям Новосибирской области, а те, кто не успел им воспользоваться, получат новые сертификаты по новой цене.
В этом месяце также было убрано условие обязательного трудоустройства в период не менее шести месяцев для получения жилищного сертификата.
Лаухин уточнил, что в марте произошло увеличение стоимости объектов на вторичном рынке - в среднем 102 тысячи рублей за квадратный метр. а вторичном 105 тысяч рублей.
Стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в марте 2022 года составила около 115-121.9 тысяч рублей. В сравнении с февралем рост составил лишь 8%, сообщает независимый аналитик рынка недвижимость Сергей Николаев для Сиб.фм.
Напомним, что в Новосибирске парень из детского дома за 4 года захламил муниципальную квартиру на Родниках. Его соседи пожаловались на тараканов, шум и подтопления.