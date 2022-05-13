Двоеженца-иностранца поймали в Новосибирске

Полицейские выяснили, что иностранец вступил незаконно во второй брак с сибирячкой и получил разрешение на проживание в России - мужчина депортирован.

В Новосибирске удалось задержать двоеженца-иностранца, который хотел остаться на территории России незаконным путем. Выяснилось, что 35-летний мужчина вступил в брак с женщиной из Новосибирска. В связи с заключением брака он получил временное разрешение проживания на российской территории. Однако позже полицейские выяснили, что мужчина женат с 2011 года на гражданке своего государства. Брак с сибирячкой теперь считается недействительным. Ему аннулировали разрешение на проживание в РФ. При этом иностранец продолжал оставаться в Новосибирске и его депортировали. В поле зрения сотрудников по вопросам миграции попала и вторая супруга иностранца, которая также проживает в России. У женщины закончился срок разрешения пребывания в РФ и в результате ее привлекли к административной ответственности. Иностранка сама уехала из страны. Также к ответственности привлекли и хозяина квартиры, у которого она ее арендовала.

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