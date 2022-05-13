Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался «не готов» обсуждать губернаторские выборы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался «не готов» обсуждать губернаторские выборы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался «не готов» обсуждать губернаторские выборы
Сегодня, 14:27ПолитикаФото: Фото со страницы Анатолия Локтя "ВКонтакте"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - член КПРФ
На вопрос о возможности участия в губернаторских выборах мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил 13 мая 2022. Локоть сообщил, что сейчас не готов рассуждать о губернаторских выборах.

Повод задать вопрос мэру Новосибирска Анатолию Локтю о возможных губернаторских амбициях возник после недавних отставок губернаторов пяти субъектов РФ. При этом политологи считают положение Андрея Травникова на посту губернатора Новосибирской области вполне устойчивым.

«Рассуждать на тему губернаторских и мэрских выборов пока рано. Сейчас происходит слишком много событий, которые требуют консолидации, а не разъединения общества в России. Я не готов рассуждать на тему выборов», - ответил Анатолий Локоть на вопрос о возможности своего участия в губернаторских выборах на часе прессы 13 мая 2022.

Очередные выборы губернатора Новосибирской области должны пройти в следующем 2023 году. Для предыдущего цикла выборов новосибирских губернатора и мэра была характерна ситуация, которую журналисты нередко называли «пактом Травникова и Локтя». Коммунисты не выставляли на губернаторских выборах 2018 соперника «единороссу» Травникову. «Единая Россия» не выставлял достойного соперника коммунисту Локтю на выборах мэра 2019.

Но перманентное противоречие между новосибирскими «домами» создает принадлежность мэра и губернатора к разным политическим партиям. Недаром, весной 2022 губернатор Андрей Травников уже выступил с небывало жесткой критикой мэра, сравнив Локтя с «балетмейстером», которому «постоянно что-то мешает». Кроме того в апреле в Устав области внесены поправки, которые позволяют губернатору отправить мэра в отставку при определенных условиях.

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