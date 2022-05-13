Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался «не готов» обсуждать губернаторские выборы

На вопрос о возможности участия в губернаторских выборах мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил 13 мая 2022. Локоть сообщил, что сейчас не готов рассуждать о губернаторских выборах.

Повод задать вопрос мэру Новосибирска Анатолию Локтю о возможных губернаторских амбициях возник после недавних отставок губернаторов пяти субъектов РФ. При этом политологи считают положение Андрея Травникова на посту губернатора Новосибирской области вполне устойчивым. «Рассуждать на тему губернаторских и мэрских выборов пока рано. Сейчас происходит слишком много событий, которые требуют консолидации, а не разъединения общества в России. Я не готов рассуждать на тему выборов», - ответил Анатолий Локоть на вопрос о возможности своего участия в губернаторских выборах на часе прессы 13 мая 2022. «Губернатор указывает мэру Новосибирска на его место» - главред ЦДЖ Андрей Кузнецов Очередные выборы губернатора Новосибирской области должны пройти в следующем 2023 году. Для предыдущего цикла выборов новосибирских губернатора и мэра была характерна ситуация, которую журналисты нередко называли «пактом Травникова и Локтя». Коммунисты не выставляли на губернаторских выборах 2018 соперника «единороссу» Травникову. «Единая Россия» не выставлял достойного соперника коммунисту Локтю на выборах мэра 2019. Последнее предупреждение: что стоит за жесткой критикой губернатора мэра Новосибирска Но перманентное противоречие между новосибирскими «домами» создает принадлежность мэра и губернатора к разным политическим партиям. Недаром, весной 2022 губернатор Андрей Травников уже выступил с небывало жесткой критикой мэра, сравнив Локтя с «балетмейстером», которому «постоянно что-то мешает». Кроме того в апреле в Устав области внесены поправки, которые позволяют губернатору отправить мэра в отставку при определенных условиях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter