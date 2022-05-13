Мэр Новосибирска Локоть высказался о разрыве побратимства с Харьковом на Украине

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил 13 мая, что не получал официальных заявлений о разрыве побратимских отношений от украинского города Харькова. За разрыв отношений с городами-побратимами из России 11 мая 2022 проголосовал муниципалитет Харькова.

«Я как мэр Новосибирска не имею никаких официальных заявлений на этот счет. Принимать решение и комментировать публикации СМИ, было бы неправильно. Будет официально обращение – будем принимать решение. Сейчас реагировать не на что», - ответил Анатолий Локоть на вопрос Atas.info на часе прессы 13 мая 2022. Причиной одностороннего разрыва побратимских отношений с городами РФ глава Харькова Игорь Терехов назвал проведение военной спецоперации. Побратимские отношения в такой ситуации он считает недопустимым. Горсовет украинского города поддержал решение единогласно. Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском До этого момента побратимами Харькова кроме Новосибирска считались Москва и Санкт-Петербург, а также Нижний Новгород и Белгород. Названия российских побратимов уже стерты с сайта города Харькова. Еще 5 марта новосибирский мэр Локоть, напротив, высказывался за развитие побратимства, подчеркивая, что Харьков для Новосибирска «не чужой» город. Локоть напомнил, что на харьковском тракторном заводе выпускались танки Т-34. С теплотой отозвался градоначальник и о велосипеде «Украина», на котором катался в детстве. И с горечью вспомнил про покушение на прежнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который стал инвалидом из-за выстрелов нападавших. Сколько побратимов осталось у города Новосибирска без украинского Харькова 2022 Отметим, что схожим образом – не получено официальных сообщений – мэр Анатолий Локоть 25 февраля комментировал и перспективы отмены в Новосибирске МЧМ-2023 по хоккею. Как известно, вскоре чемпионат был официально отменен. До настоящего момента у Новосибирска официально 14 городов-побратимов, преимущественно в странах бывшего СССР, но есть побратимы в Китае, Японии и даже США. Побратимские отношения с Харьковом были ратифицированы в 2011 году при мэре Владимире Городецком.

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