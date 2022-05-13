В Новосибирске на полчища крыс пожаловались жильцы новостройки

В Новосибирске на полчища крыс пожаловались жильцы новостройки
В Новосибирске на полчища крыс пожаловались жильцы новостройки
Сегодня, 08:30ПолитикаФото: pixabay.com
Жители ЖК "Грибоедов" в Новосибирске устали бороться с грызунами, которые заполонили их двор.

Жители жилищного комплекса «Грибоедов» возмущены огромным количеством крыс в их дворе. Как рассказали местные жители, грызуны обитают во всех уголках улицах Новосибирска, но на помойке – чаще всего.

В новостройке на улице Коммунстроевской №161 местные жители написали свыше 100 жалоб в Роспотребнадзор и управляющую компанию. Однако успехом это не увенчалось. Крысы бегают по всей территории двора, а новосибирцы опасаются их прихода в квартиры. Мужчина, проживающий в комплексе, рассказал, что недавно видел крысу в 20 сантиметров, которая совсем не боялась пройти мимо человека.

Местные жители в отчаянии, потому что рядом находится детсад, а автомобили часто сбивают грызунов, трупы которых никто не убирает. При обращении в городскую мэрию, администрацию района, Роспотребнадзор и УК жильцы дома слышат один ответ – формальный. При этом, откуда бегут крысы новосибирцы догадываются – из местного завода. Но в Роспотребнадзоре заявили, что на предприятии протравка от грызунов проходит в соответствии с графиком, а УК не помогает, потому что это не их территория, пишет НГС.

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