В Новосибирске на полчища крыс пожаловались жильцы новостройки

Жители жилищного комплекса «Грибоедов» возмущены огромным количеством крыс в их дворе. Как рассказали местные жители, грызуны обитают во всех уголках улицах Новосибирска, но на помойке – чаще всего.
В новостройке на улице Коммунстроевской №161 местные жители написали свыше 100 жалоб в Роспотребнадзор и управляющую компанию. Однако успехом это не увенчалось. Крысы бегают по всей территории двора, а новосибирцы опасаются их прихода в квартиры. Мужчина, проживающий в комплексе, рассказал, что недавно видел крысу в 20 сантиметров, которая совсем не боялась пройти мимо человека.
Местные жители в отчаянии, потому что рядом находится детсад, а автомобили часто сбивают грызунов, трупы которых никто не убирает. При обращении в городскую мэрию, администрацию района, Роспотребнадзор и УК жильцы дома слышат один ответ – формальный. При этом, откуда бегут крысы новосибирцы догадываются – из местного завода. Но в Роспотребнадзоре заявили, что на предприятии протравка от грызунов проходит в соответствии с графиком, а УК не помогает, потому что это не их территория, пишет НГС.