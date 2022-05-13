В Новосибирске на полчища крыс пожаловались жильцы новостройки

Местные жители в отчаянии, потому что рядом находится детсад, а автомобили часто сбивают грызунов, трупы которых никто не убирает. При обращении в городскую мэрию, администрацию района, Роспотребнадзор и УК жильцы дома слышат один ответ – формальный. При этом, откуда бегут крысы новосибирцы догадываются – из местного завода. Но в Роспотребнадзоре заявили, что на предприятии протравка от грызунов проходит в соответствии с графиком, а УК не помогает, потому что это не их территория, пишет НГС.