Депутат Антонов рассказал, что происходит сегодня в Донецке и Волновахе

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов с 13 марта 2022 находится в ДНР. Он рассказал, что происходит в городах и населенных пунктах, взятых под контроль войсками ДНР после отступления украинской армии, и каково жить сейчас в Донецке в интервью Atas.info.

Ростислав Валерьевич как встречают жители территорий, которые взяты под контроль за последние дни? Например, как встречают войска ДНР в городе Волновахе: как освободителей или как оккупантов? Я был в двух освобожденных населенных пунктах: городе Волноваха, и в Гранитном. Оба населенных пункта никогда не были в составе ДНР, они были под властью Украины. Негатива по отношению к себе со стороны местных жителей я не почувствовал. Я ходил по городу, общался с людьми. Волноваха встречает не как оккуппантов – это точно. Потому что пришли такие же местные мужики. Я видел несколько сцен, когда воссоединялись семьи. Когда человек служил в донецкой милиции, а его семья осталась в Волновахе, и они восемь лет не общались. Эти картины воссоединения семей оставляют очень сильное впечатление. Да, в Волновахе сейчас много военных. Но я не видел какой-то агрессии с их стороны к местным жителям, как и от местных жителей к бойцам. Фото: Фото предоставлено Ростиславом Антоновым В Гранитном было ощущение, что люди боятся. Не нас, не россиян, не бойцов ДНР, а боятся, что вернется Украина. Рассказывали совершенно адские вещи: как жителей этого населенного пункта буквально с мешком на голове вывозили пытать и допрашивать в СБУ. Как искали сепаратистов, как над ними издевались. Как взорвали мост между Старомарьевкой и Гранитным. Но на камеру местные не хотят говорить. Они боятся, что это ненадолго, что Украина вернется. Насколько пострадал от боев город Волноваха? Город просто снесли с лица Земли. Но во время штурма Волноваха не так сильно пострадала, как при отступлении украинской армии. Те, кто восемь лет назад пришел в Волноваху, обещая защищать от русских – начали расстреливать дома. Въезжал танк и открывал огонь по домам. Почему это происходило? Я всем задавал вопросы об этом. У каждого жителя есть свой ответ, но общего ответа не было: почему такое происходит? У людей, служивших в украинских нацбатах какая то поломка в голове, которая мешает им быть людьми – у меня создалось такое впечатление. Фото: Фото предоставлено Ростиславом Антоновым Этим людям нельзя давать власть. Нельзя их близко подпускать к управлению другими людьми, городами. Россия все делает правильно. У нас просто нет другого выхода. Надо этих людей выгонять. Хватит уже мучить эту землю, надо устраивать здесь нормальную жизнь. Фото: Фото предоставлено Ростиславом Антоновым Какова гуманитарная ситуация на территории, где прошли боевые действия? Все тяжело. В Волновахе нет интернета, нет телефонной связи. Нет электричества и воды. Мы привозили туда воду – иначе людям нечего пить. Чем быстрее начнется гуманитарная работа, чем быстрее начнется эвакуация людей из Волновахи – тем больше людей сохраним. И надо начинать восстановительные работы. Мужики там уже восстанавливают заборы, вычищают осколки, убирают свою территорию. Надо разминировать отдельные улицы. Есть раненые. Мы вчера вывозили из Волновахи раненого, у него уже было подозрение на сепсис. Мы вовремя перевезли его в Донецк, чтобы человек проходил лечение у специалистов. Больница Волновахи уничтожена ВСУ. Фото: фото предосавлено Ростиславом Антоновым Что происходит в Донецке? Обстреливается город со стороны Украины? В Донецке специфическая жизнь. Представьте, что вы живете в центре Новосибирска, гуляете по улицам, ходите в рестораны, а рядом грохочет, потому что Октябрьский район бомбят. Жители Донецка за восемь лет адаптировались к такой жизни. Но назвать это нормальной жизнью невозможно. Войска Украины укрепились на окраинах города – там создан укрепрайон. И пока не получается его взломать. Но надеюсь, от города их отодвинут. Фото: Фото предоставлено Ростиславом Антоновым Вы были в ДНР в 2014 году - есть контраст боевых действий тогда и сейчас? Если сравнивать 2014 год и сейчас – это разные истории. В 2014 году с обеих сторон воевали люди, не имевшие боевого опыта. Ополченцы, не регулярная армия. ВСУ были очень странной армией. Сейчас они сильно отличаются от того, что я видел в 2014-м году. Сейчас воюет полноценная регулярная армия, с которой ведутся тяжелые позиционные бои. Там нет романтики – тяжелая работа, которую предстоит выполнять военным, кто этому обучен.

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