Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

Удар высокоточным оружием был нанесен 13 марта по учебным центрам ВСУ, где ведется подготовка иностранных наемников, на полигоне Яворовский, и в населенном пункте Старичи. Были уничтожены 180 иностранных наемников и партия вооружений зарубежного происхождения, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 13 марта 2022 , официальный представитель Игорь Конашенков.
Подразделения российской армии продвинулись за день на 9 км. Взяты под контроль Никольское, Водяновка, Павловка, Благодатное и Владимировка,
Войска ЛНР заняли город Попасная. В ходе наступления в городе было обнаружено погибшее гражданское население. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — цитирует официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко РИА «Новости». Мирные жители были расстреляны частями ВСУ при отступлении, заявил представитель ЛНР.
За день был сбит в воздухе фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС в районе поселка Новый Быков и одиннадцать беспилотных летательных аппаратов.
Всего в ходе военной операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотника, 1234 танка и бронемашины.