Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

Войска ЛНР заняли город Попасная. В ходе наступления в городе было обнаружено погибшее гражданское население. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — цитирует официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко РИА «Новости». Мирные жители были расстреляны частями ВСУ при отступлении, заявил представитель ЛНР.