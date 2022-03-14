Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022
Сегодня, 00:00ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ продвинулись на 9 км и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Уничтожено 180 иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ. Войсками ЛНР в городе Попасная обнаружено место массового расстрела мирных жителей.

Удар высокоточным оружием был нанесен 13 марта по учебным центрам ВСУ, где ведется подготовка иностранных наемников, на полигоне Яворовский, и в населенном пункте Старичи. Были уничтожены 180 иностранных наемников и партия вооружений зарубежного происхождения, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 13 марта 2022 , официальный представитель Игорь Конашенков.

Подразделения российской армии продвинулись за день на 9 км. Взяты под контроль Никольское, Водяновка, Павловка, Благодатное и Владимировка,

Войска ЛНР заняли город Попасная. В ходе наступления в городе было обнаружено погибшее гражданское население. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — цитирует официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко РИА «Новости». Мирные жители были расстреляны частями ВСУ при отступлении, заявил представитель ЛНР.

За день был сбит в воздухе фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС в районе поселка Новый Быков и одиннадцать беспилотных летательных аппаратов.

Всего в ходе военной операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотника, 1234 танка и бронемашины.

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