Полиграфия в Новосибирске отказалась печатать политические материалы

Руководство не дает комментария об отказе в услуге.

Полиграфическая студия UniverPrint в новосибирском Академгородке отказалась изготавливать продукцию, содержащую политические высказывания и лозунги. Такое постановление она разместила в своих отделениях на улице Ильича и Демакова, пишет группа «Ненаучный городок». В сообщении говорится, что агитационные лозунги и материалы, содержащие упоминания о политической обстановке, студия отказывается печатать. Сотрудница студии не стала комментировать решение администрации, но телефон руководства отказалась давать НГС.

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