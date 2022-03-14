Полиграфия в Новосибирске отказалась печатать политические материалы

Полиграфическая студия UniverPrint в новосибирском Академгородке отказалась изготавливать продукцию, содержащую политические высказывания и лозунги.
Такое постановление она разместила в своих отделениях на улице Ильича и Демакова, пишет группа «Ненаучный городок».
В сообщении говорится, что агитационные лозунги и материалы, содержащие упоминания о политической обстановке, студия отказывается печатать. Сотрудница студии не стала комментировать решение администрации, но телефон руководства отказалась давать НГС.