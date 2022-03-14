В Новосибирске у помощницы депутата Сергея Бойко прошли обыски

В Новосибирске у помощницы депутата Сергея Бойко прошли обыски
В Новосибирске у помощницы депутата Сергея Бойко прошли обыски
Сегодня, 04:23ПолитикаФото: pixabay.com
В МВД не смогли дать комментария по данному поводу.

Череда обысков прошла у помощников депутатов от коалиции «Новосибирск – 2020». По сообщению депутата Сергея Бойко, накануне следователи нанесли визит его помощнице Елене Носковец.

НГС удалось выяснить у депутата Антона Картавина, что в доме помощницы бойцы устроили разгром, выбили окна в частном доме. Также у женщины изъяли технику. Саму помощницу не задерживали.

Выяснилось, что обыски прошли в рамках дело о ложном минировании ТЦ «Аура», который эвакуировали 31 января. Елена проходит в деле свидетельницей. Депутат Картавин удивлен, что следствие заинтересовалось личностью Носковец спустя такое продолжительное время и видит в этом скорее давление на коалицию.

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