В Новосибирске у помощницы депутата Сергея Бойко прошли обыски

Череда обысков прошла у помощников депутатов от коалиции «Новосибирск – 2020». По сообщению депутата Сергея Бойко, накануне следователи нанесли визит его помощнице Елене Носковец.
НГС удалось выяснить у депутата Антона Картавина, что в доме помощницы бойцы устроили разгром, выбили окна в частном доме. Также у женщины изъяли технику. Саму помощницу не задерживали.
Выяснилось, что обыски прошли в рамках дело о ложном минировании ТЦ «Аура», который эвакуировали 31 января. Елена проходит в деле свидетельницей. Депутат Картавин удивлен, что следствие заинтересовалось личностью Носковец спустя такое продолжительное время и видит в этом скорее давление на коалицию.