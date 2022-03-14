В Новосибирске у помощницы депутата Сергея Бойко прошли обыски

Выяснилось, что обыски прошли в рамках дело о ложном минировании ТЦ «Аура», который эвакуировали 31 января. Елена проходит в деле свидетельницей. Депутат Картавин удивлен, что следствие заинтересовалось личностью Носковец спустя такое продолжительное время и видит в этом скорее давление на коалицию.