Боевые действия на Украине 14 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Минобороны РФ подтвердило сдачу в плен 1026 морпехов ВСУ в Мариуполе, в том числе 47 женщин. В случае диверсий и ударов по территории РФ может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Киеве.

Морской порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов». Освобождены заложники, в том числе иностранные. Остатки находящихся в городе украинских войск и боевиков «Азова», блокированы, заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 13 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее Минобороны подтвердило, что в Мариуполе сдались в плен и сложили оружие 1026 человек из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в районе металлургического комбината «имени Ильича». Среди сдавшихся подразделениям ДНР военнослужащих 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих. Раненые доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения - их 151 человек. 1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине «Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве», - заявил Игорь Конашенков. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета. По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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