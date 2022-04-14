Популярные шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Популярные шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России
Популярные шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России
Сегодня, 11:54ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Для российских пользователей каталог шрифтов ограничен.

Компания Monotype, которая занимается разработкой типографики, закрыла для жителей России доступ к библиотеке на своем сайте. Каталог бренда включает известные шрифты, такие как: Times New Roman, Arial. Об этом передают «Ведомости», ссылаясь на источник в IT-компаниях.

Российские пользователи лишились доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Правами на них владеет американская фирма Monotype.

Так, при попытке входа на страницу с каталогом шрифтом, пользователю приходит сообщение о запрете доступа. Однако, когда включаешь VPN, данная проблема сразу исчезает.

Известно, что один из самых известных шрифтов - Times New Roman, разработали в 1932 году. Его создали типограф Стэнли Морисоном и художник Виктором Лэрдентом. Шрифт активно использовали в газете The Times.

В операционной системе Microsoft шрифт Times New Roman использовался по умолчанию до 2007 года. Его применяют для документов Госдепартамента США и Минобороны РФ. Также шрифт является классическим для школьных и студенческих работ в России.

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