Новая мусорная концессия в Новосибирской области принята на внеочередной сессии

«Это вопрос доверия. Есть сомнения. Не надо это лакировать. Мы выработали рекомендации. А будут ли они реализованы – есть сомнения. Если не приняли постановление – важнейшая тема для жителей области останется без нашего участия, мы этого допустить не можем. Варианта другого нет, только кажется что есть», - высказался в поддержку проекта вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов.