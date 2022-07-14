Новая мусорная концессия в Новосибирской области принята на внеочередной сессии

Главным козырем правительства стали недорогие кредиты на реализацию проекта под 6% от ППК РЭО. Они обещаны руководством федерального оператора, если реализация концессии начнется уже нынешней осенью.
Этим замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка и министр экономического развития Лев Решетников пояснили необходимость решения вопроса уже на этой, внеочередной сессии в ответ на вопрос депутата Романа Яковлев, почему концессия принимается в спешке, и нельзя ли перенести решение на осень.
Депутат Вадим Агеенко указал на то, что стоимость объектов значительно выше, чем если бы их стоимость была рассчитана по нормативам актуального приказа Минстроя РФ.
Высокая стоимость мусоросортировочных комплексов, полигонов и 3.376 млрд. рублей в Верх-Туле и 3.647 млрд. рублей – в Раздольном рекомендована ППК РЭО по аналогии с объектами построенными в других регионах России за последние три года, пояснили министры.
«Концессия это ипотека. Одну квартиру купил себе, вторую – банку. Оплачивать будет не бюджет правительства, а население через тарифы. Правительство как-бы поясняет, что денег на строительство комплексов у него нет, а рассчитываться предложено населению», - заявил депутат Вадим Агеенко. «Концессионер защищен и застрахован сильнее, чем Новосибирская область», - отметил депутат Дмитрий Козловский.
Он же предложил участвовать в будущем конкурсе представителям новосибирского бизнеса. «Предприниматели мне говорят: мы изучали, но мы боимся. Или нас потом выживут или ППК РЭО не даст денег», - пояснил Козловский. Зампредседателя ЗС Андрей Панферов озвучил решение фракции «Единая Россия», очевидно о поддержке новой концессии 5 июля.
«Если потеряем деньги льготного кредита – прогремим на всю страну», - предупредил Андрей Панферов. В итоге Законодательное собрание приняло проекту мусорной концессии 2022. За проголосовали - депутатов, против - , воздержавшихся - Напомним, что первая мусорная концессия, заключенная в 2016 году с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу «ВИС») была расторгнута в мае 2022.
«Это вопрос доверия. Есть сомнения. Не надо это лакировать. Мы выработали рекомендации. А будут ли они реализованы – есть сомнения. Если не приняли постановление – важнейшая тема для жителей области останется без нашего участия, мы этого допустить не можем. Варианта другого нет, только кажется что есть», - высказался в поддержку проекта вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов.
Проголосовали: 59 "за", 3 воздержались, против никого.