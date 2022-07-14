Регионы могут потерять часть бюджета из-за нового законопроекта о рекламе

Из информации пояснительной записки к законопроекту следует, что его целью названа «защита национальных интересов РФ». Артем Кирьянов решил, что, изменив действующее на данный момент в сфере рекламы законодательство, власти смогут обеспечить всем равные права в организации цифровых рекламных кампаний. Однако же об оказании помощи отраслевым направлениям, а также о программах развития сферы рекламы в законе не сообщается. Данным фактом в равной степени озадачены как специалисты в области рекламы, так и другие участники рынка.