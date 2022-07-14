ВИС не извинилась перед населением Новосибирской области – что сказал Андрей Шимкив

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив предложил группе «ВИС» извиниться перед жителями Новосибирской области за нереализованную мусорную концессию. ВИС предложила депутатам извиниться «коллективно и солидарно». После принятия новой мусорной концессии Андрей Шимкив ответил на вопрос: будет ли кто-нибудь извиняться?

Первый вариант концессии, заключенной в 2016 году с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу «ВИС») расторгнут 18 мая 2022. Как обстоят дела с извинениями сейчас, после одобрения новой мусорной концессии на сессии 14 июля 2022, Atas.info поинтересовался у председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива. Андрей, Иванович, будет ли кто-то извиняться перед населением, или уже проехали? Я бы хотел, чтобы кто-то извинился. Сам я не стесняюсь извиниться. Мы, в том числе, не додавили, недоработали, шесть лет прошло впустую. Сегодня возник вопрос по пробуксовке строительства поликлиник по системе ГЧП, и там тоже ВИС участвует? Да, это ВИС. И мы хотим увидеть цифры после новых экспертиз – сколько будет стоить поликлиника? Чтобы не просто построить, а с учетом тех лет, которые заложены в ГЧП, на выплату процентов. Нам все равно сколько потрачено. Нужна конечная цифра – сколько будет стоить? Много вопросов вызывает то, что у нас бюджет профицитный. Тогда зачем ГЧП и все остальное? Вы видели – сегодня и губернатор это в принципе говорил. Мы точно будем смотреть. Вопрос в другом – в сегодняшней ситуации – надо ли дальше продолжать? ГЧП может быть расторгнуто? Почему расторгнуто? Мы можем договориться по количеству. Много вариантов. Их надо по-новому проанализировать: снова понять стоимость и вообще – сможем ли мы? Ведь мы ограничены 2.5% бюджета (Такова «планка» суммарной стоимости концессий, которые по закону может себе позволить Новосибирская область. Прим.ред.). При сегодняшнем удорожании – войдем ли мы в эти 2.5% или нет? Это надо проанализировать и принять взвешенное решение.

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