«Для луганцев 24 февраля теперь праздник» - депутат Госдумы Олег Иванинский

Олег Иванович, где Вы побывали, что видели?
Мы работаем в ЛНР, 13 марта были в центре реабилитации инвалидов. Встречались с руководством министерства социальной политики Луганска. 14 марта работали в психо-неврологическом интернате Славяносербска. С коллективом встретились, поговорили с людьми. Узнали, какая помощь требуется и что надо дальше делать.
Люди все говорят: «Спасибо, что Россия пришла и спасает людей». Спецоперация заканчивает трагедию, которая длилась восемь лет на территории ЛНР и ДНР. Взрыв в центре Донецке – еще одно тому подтверждение. В мирный город прилетела кассетная бомба.
Что люди рассказывают о пережитом?
Страшное рассказывают. Об издевательствах. О бомбежках. Люди обыденно говорят, что вечером, ложась спать, не знали: проснутся или нет? Сестра-хозяйка медучреждения сегодня мне рассказала: «К нам во двор зашел батальон «Айдар». Меня затолкали в дом. Мужа раздели – искали синяки от приклада на плече (Признак стрельбы из автомата. Прим.ред.), ничего не нашли и все равно расстреляли прямо в нашем дворе». Или женщины рассказывали, как прятались от бомбежек в погребе, а потом на кострах готовили пищу для пациентов интерната. Спасали 380 инвалидов, половина из которых лежачие. На руках стаскивали их вниз – в подвал.
Я человек уже не эмоциональный, но убежденность в правильности начала операции у меня теперь абсолютная. Люди говорят: с 18 февраля начались бомбежки и обстрелы. Они уверены, что если бы не началась спецоперация: за несколько дней Луганска и Донецка не стало бы. Люди восемь лет жили в страхе. Они начинают рассказывать, плачут. Потом успокаиваются, начинают говорить о мирной жизни, что все надо восстанавливать.
Дух у людей очень твердый – огромная сила воли. Они говорят, что даже Великая Отечественная Война шла четыре года, а «мы уже восемь лет живем в такой ситуации». Говорят, что 24 февраля – день начала спецоперации для них теперь праздник. Ждали этого решения: они благодарят Госдуму РФ за обращение к президенту, благодарны президенту Владимиру Путину.
Они настолько рады видеть российских депутатов! Говорят, не надо помогать с больными – только расскажите, что Россия с нами. Люди нас окружают, спрашивают, рассказывают свои страшные истории, которые я боюсь повторять. Они убеждены в правильности того, что делает сегодня Россия Говорят: «Мы защищали вас восемь лет, теперь вы защищаете нас и свою страну». У меня нет оснований им не верить.
Почему столько беженцев из ЛНР и ДНР?
Люди боятся повторения 2014 года. Город Луганск пустой. Люди понемногу появляются на улицах. Сегодня войска противника отогнаны от территории, где раньше был контакт. Школы заработали. Интернат снова стал принимать инвалидов. Но, чтобы обезопасить мирных граждан – надо было вывезти людей из города. И трагедия в Донецке тому яркое подтверждение.
Жители вернутся обратно, когда обстановка наладится. Подавляющее большинство жителей ЛНР настроены получить российские паспорта, интегрироваться с нашей страной.
Сотрудники луганского министерства рассказали, что возрождается Пенсионный фонд, начинается выплата пособий нуждающимся и пострадавшим, восстановление социальной сферы. Правительство ЛНР в населенных пунктах, которые вернулись под юрисдикцию ЛНР, восстанавливают все социальные функции. Люди мечтают об одном – чтобы скорее наступил мир на украинской земле.