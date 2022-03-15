«Для луганцев 24 февраля теперь праздник» - депутат Госдумы Олег Иванинский

Страшное рассказывают. Об издевательствах. О бомбежках. Люди обыденно говорят, что вечером, ложась спать, не знали: проснутся или нет? Сестра-хозяйка медучреждения сегодня мне рассказала: «К нам во двор зашел батальон «Айдар». Меня затолкали в дом. Мужа раздели – искали синяки от приклада на плече (Признак стрельбы из автомата. Прим.ред.), ничего не нашли и все равно расстреляли прямо в нашем дворе». Или женщины рассказывали, как прятались от бомбежек в погребе, а потом на кострах готовили пищу для пациентов интерната. Спасали 380 инвалидов, половина из которых лежачие. На руках стаскивали их вниз – в подвал.