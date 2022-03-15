Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в экономика региона будет переориентирована на восточное направление, а главными партнерами станут страны Азии, Китая и Индии. Об этом он сообщил в ходе заседания Президиума Совета муниципальных образований области.