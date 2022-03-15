Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в экономика региона будет переориентирована на восточное направление, а главными партнерами станут страны Азии, Китая и Индии. Об этом он сообщил в ходе заседания Президиума Совета муниципальных образований области.
Глава региона уточнил, что у Новосибирской области в партнерских отношениях есть значительное преимущество – это географическое положение.
Правительство региона определило четыре тактических приоритета:
При этом спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что во время кризиса могут активизироваться мошенники — этого нужно избежать с помощью слаженной работы в губернатором.
Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть 11 марта 2022 сообщил о создании городского антикризисного штаба. Городской штаб появился вслед за региональным штабом по стабилизации экономики, который возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.