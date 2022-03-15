Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики региона

Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики региона
Власти Новосибирской области определили приоритеты по поддержке экономики региона
Сегодня, 16:26ПолитикаАлександр КондратьевФото: Андрей Травников/Вконтакте
Новосибирская область находится в выгодной позиции по партнерству благодаря географическому положению

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в экономика региона будет переориентирована на восточное направление, а главными партнерами станут страны Азии, Китая и Индии. Об этом он сообщил в ходе заседания Президиума Совета муниципальных образований области.

Глава региона уточнил, что у Новосибирской области в партнерских отношениях есть значительное преимущество – это географическое положение.

Правительство региона определило четыре тактических приоритета:

  1. Стабилизация цен на потребительском рынке и стройматериалов;
  2. Обеспечение посевной кампании в 2022 году техникой, минеральными удобрениями и прочим;
  3. Обеспечение работы предприятий, как системообразующих, так и попавших под санкции;
  4. Работа с бюджетными инвестициями и частными крупными инвестиционными проектами.

При этом спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что во время кризиса могут активизироваться мошенники — этого нужно избежать с помощью слаженной работы в губернатором.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть 11 марта 2022 сообщил о создании городского антикризисного штаба. Городской штаб появился вслед за региональным штабом по стабилизации экономики, который возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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