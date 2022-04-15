Ниву пока не продал: Путин заработал 10,2 млн рублей за 2021 год

Ниву пока не продал: Путин заработал 10,2 млн рублей за 2021 год
Ниву пока не продал: Путин заработал 10,2 млн рублей за 2021 год
Сегодня, 21:47ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава государства так и не продал свою известную машину «Нива» и «ГАЗ М21»

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей – это на 200 тысяч рублей больше, чем в 2020 году. Документ опубликован на сайте Кремля.

В декларации президента по-прежнему значится квартира площадью 77 кв.м. и гараж, а в пользовании находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражом в 18 кв.м. Во владении так и находятся два автомобиля: ГАЗ М21 и «Нива».

При этом в 2020 году Путин заработал 9,9 млн рублей, в 2019 – 9,7 млн рублей, в 2018 – 8,6 млн рублей.

Напомним, что ректор НГУ Михаил Федорук за 2021 год заработал 6 790 500 рублей, что больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2020-й.

Материалы по теме:
Путин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы