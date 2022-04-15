Ниву пока не продал: Путин заработал 10,2 млн рублей за 2021 год

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей – это на 200 тысяч рублей больше, чем в 2020 году. Документ опубликован на сайте Кремля.
В декларации президента по-прежнему значится квартира площадью 77 кв.м. и гараж, а в пользовании находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражом в 18 кв.м. Во владении так и находятся два автомобиля: ГАЗ М21 и «Нива».
При этом в 2020 году Путин заработал 9,9 млн рублей, в 2019 – 9,7 млн рублей, в 2018 – 8,6 млн рублей.
Напомним, что ректор НГУ Михаил Федорук за 2021 год заработал 6 790 500 рублей, что больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2020-й.