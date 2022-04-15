Ниву пока не продал: Путин заработал 10,2 млн рублей за 2021 год

В декларации президента по-прежнему значится квартира площадью 77 кв.м. и гараж, а в пользовании находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражом в 18 кв.м. Во владении так и находятся два автомобиля: ГАЗ М21 и «Нива».