Ректор НГУ Михаил Федорук получал зарплату губернаторского уровня в 2021 году

Ректор НГУ Михаил Федорук за 2021 год заработал 6 790 500 рублей, что больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2020-й. Декларация появилась на сайте Новосибирского государственного университета.

В документе говорится, что с 1 января по 31 декабря 2021 года ректор вуза Михаил Федорук зарабатывал в среднем в месяц 565 875,0 рублей – это около 6 миллионов 790 тысяч рублей в год. При этом за тот же период 2020-го он задекларировал доход в 8 215 955,42 рублей, а губернатор региона Андрей Травников обнародовал 5 047 662,48 рублей. Федорук Михаил Петрович вступил в должность ректора НГУ в 2012 году. До 2014 он имел годовой доход в размере 6 468 391,74 рублей, а также в совместной с супругой собственности квартиру общей площадью 109.2 кв. м. и гараж - 52 кв. м. Ректора НГУ признавали самым богатым из руководителей вузов два года подряд. Так в 2019 он заработал 10 миллионов 790 тысяч рублей, имея Lexus RX 300 и семейную квартиру площадью 128 кв. метров. Согласно данным из декларации НГУ, первый проректор, проректор по финансово-экономической и инновационной деятельности Голушко Сергей за прошлый год получил среднемесячную зарплату в размере 423 тысяч 453 рублей. Проректор по научно-исследовательской деятельности Чуркин Дмитрий задекларировал среднемесячный доход в сумме 319 тысяч 256 рублей. Меньше всех за 2021 год получила проректор по учебной работе Саблина Светлана - 251 445,5 руб. Больше заработали только главный бухгалтер НГУ Тарских Надежда (309 049,6 руб.) и Проректор по общим вопросам Малиновский Сергей (317 100,8 руб.).

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