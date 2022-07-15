Обыски у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова связаны с депутатом ГД Савельевым

Обыски у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова связаны с депутатом ГД Савельевым
Обыски у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова связаны с депутатом ГД Савельевым
Вчера, 11:25ПолитикаДмитрий ТростниковФото: Страница Артема Скатова "ВКонтакте"Артем Скатов считается политическим замом мэра Новосибирска Анатолия Локтя
Обыски у вице-мэра Новосибирска, коммуниста Артема Скатова связаны с уголовным делом о клевете, по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Скатов называет происходящее провокацией с целью давления на команду мэра Анатолия Локтя.

Артема Скатова, называет «политическим» замом мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Сайт «Сибкрай» сообщает, что обыски прошли в рамках уголовного дела по статье «Клевета» - ч.2 ст.128.1 УК РФ. «По версии следствия, Скатов заказал в одном из тг-каналов статью против депутата Госдумы Дмитрия Савельева», - сообщает издание.

«Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду . Я абсолютно спокоен. Следственные действия проходят по заявлению депутата Госдумы Савельева по надуманным основаниям. Я доверяю правоохранительным органам. Все, кто организовывал эту провокацию и участвует в ней, обязательно ответят в рамках закона», - такой комментарий Артема Скатова был предоставлен Atas.info в мэрии Новосибирска.

Позже выяснилось, что Скатов получил легкие травмы в ходе обыска у него дома. «Достаточно жесткое было задержание. Хотя открывал дверь, взломали дверь. Положили какие-то люди. Достаточно сложно сейчас понимать, у меня травмы и я сейчас еду в травмпункт», - сообщил Скатов в муниципальном телеграм-канале «Мэр и я».

Дмитрий Савельев – новосибирский депутат Госдумы РФ. В шестой и седьмой созыв Госдумы был избран от ЛДПР, в действующем восьмом созыве входит во фракцию «Единая Россия», член комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Примечательно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать обыски у своего соратника, сославшись на отсутствие информации. «Пока комментировать не могу, у меня нет информации», - сообщил глава муниципалитета в ходе встречи со СМИ, примерно через два часа после выхода информации об обысках на Atas.info и других сайтах.

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