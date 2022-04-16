Обнародованы зарплаты депутатов Госдумы от Новосибирской области за 2021 год

Восемь депутатов Государственной Думы от Новосибирской области раскрыли свои доходы за 2021 год. Стало известно, кто стал самым богатым.

Сведения об имуществе и доходах новосибирских депутатов опубликовали на сайте Госдумы. Оказалось, что самый большой заработок за прошлый год имел Игорь Антропенко (Единая Россия) – 112 миллионов 371 тысяча рублей. Его супруга задекларировала 1 миллион 188 тысяч рублей, а также две квартиры, земельный участок площадью в 2000 квадратных метров и автомобили «Ауди-Кваттро R8» и «Мерседес-Бенц GLE 400. Чуть меньше заработал первый заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Жуков («Единая Россия»). Его доход за 2021 год составил 40 миллионов рублей 448 тысяч рублей. В семейном капитале депутата имеются участок 626,4 квадратных метра, дом, квартира и автомобиль «Амбассадор-Гранд». Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду») заработал 8 миллионов 590 тысяч рублей. У него есть автомобиль «Тойота Ленд Крузер». При этом Виктор Игнатов («Единая Россия») отчитался за 5 миллионов 746 тысяч рублей, а Дмитрий Савельев («Единая Россия») за 5 миллионов 754 тысяч. Годовой доход депутата Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») составил 5 миллионов 579 тысяч рублей. Олега Иванинского («Единая Россия») - 3 миллиона 593 тысячи рублей. У Рената Сулейманова (КПРФ) в декларации указано 2 миллиона 515 тысяч рублей. Ранее Atas.info опубликовал зарплату ректора НГУ Михаила Федорука за 2021 год. Доход оказался больше, чем у губернатора Новосибирской области за 2020-й.

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