Лоси лишили должности главу Убинского района Олега Конюка

Лоси лишили должности главу Убинского района Олега Конюка
Лоси лишили должности главу Убинского района Олега Конюка
Вчера, 16:08ПолитикаАлександр КондратьевФото: Администрация Убинского района
Главу Убинского района Олега Конюка досрочно отстранили от должности по решению местных депутатов из-за убийства лосихи и двух лосят.

Решение об отставке было принято в связи со вступлением в отношении Конюка в законную силу обвинительного приговора.

В настоящее время были объявлены конкурсы на должность нового главы и на формирование конкурсной комиссии.

Обвиняемому чиновнику и его друзьям судья назначил штраф 800 тысяч рублей с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на два года. Конюка еще обвиняли в незаконной покупке боеприпасов и превышении полномочий, но там его оправдали.

Стоит отметить, что многие представители власти являются большими любителями охоты, но не только законной. Часто они чувствуют безнаказанность и идут на охоту без какой-либо лицензии или разрешения.

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