Лоси лишили должности главу Убинского района Олега Конюка

Обвиняемому чиновнику и его друзьям судья назначил штраф 800 тысяч рублей с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на два года. Конюка еще обвиняли в незаконной покупке боеприпасов и превышении полномочий, но там его оправдали.