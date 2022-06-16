Лоси лишили должности главу Убинского района Олега Конюка

Решение об отставке было принято в связи со вступлением в отношении Конюка в законную силу обвинительного приговора.
В настоящее время были объявлены конкурсы на должность нового главы и на формирование конкурсной комиссии.
Обвиняемому чиновнику и его друзьям судья назначил штраф 800 тысяч рублей с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на два года. Конюка еще обвиняли в незаконной покупке боеприпасов и превышении полномочий, но там его оправдали.
Стоит отметить, что многие представители власти являются большими любителями охоты, но не только законной. Часто они чувствуют безнаказанность и идут на охоту без какой-либо лицензии или разрешения.