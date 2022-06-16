Новосибирская область начнет сотрудничать с тремя компаниями после форума в Питере

Сотрудничество создаст возможности в плане финансов для ремонта отделений «Почты России» на территории региона, что позволит привлечь больше местных жителей к пользовании данными услугами.
Наибольшее внимание будут уделять повышению доступности почтовой связи, качества и доступности. Больше всего это коснется труднодоступных населенных пунктов.
Также было заключено соглашение между правительством Новосибирской области и ПАО «МегаФон». Компания планирует инвестировать в развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Еще одно подписанное соглашение – реализации проекта по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья.
При этом новосибирские власти намерены сотрудничать с АО «Корпорация Туризм.РФ» в сфере развития туризма.