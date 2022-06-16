Новосибирская область начнет сотрудничать с тремя компаниями после форума в Питере

Новосибирская область начнет сотрудничать с тремя компаниями после форума в Питере
Новосибирская область начнет сотрудничать с тремя компаниями после форума в Питере
Вчера, 21:12ПолитикаАлександр КондратьевФото: Atas.info
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заключил соглашение о сотрудничестве с «Почтой России» на международном экономическом форуме-2022 в Санкт-Петербурге. Информацию предоставили в пресс-службе областной администрации.

Сотрудничество создаст возможности в плане финансов для ремонта отделений «Почты России» на территории региона, что позволит привлечь больше местных жителей к пользовании данными услугами.

Наибольшее внимание будут уделять повышению доступности почтовой связи, качества и доступности. Больше всего это коснется труднодоступных населенных пунктов.

Также было заключено соглашение между правительством Новосибирской области и ПАО «МегаФон». Компания планирует инвестировать в развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Еще одно подписанное соглашение – реализации проекта по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья.

При этом новосибирские власти намерены сотрудничать с АО «Корпорация Туризм.РФ» в сфере развития туризма.

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