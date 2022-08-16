Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных

Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных
Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных
Сегодня, 15:21ПолитикаАлександр КондратьевФото: nsk.bfm.ru
Жителей Кыштовского района Новосибирской области несколько месяцев шокируют данные о многомиллионных зарплатах местных чиновников. Однако в администрации Atas.info опровергли информацию о таких доходах.

Сайт «Декларатор» от российской некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл-Р»* опубликовал доходы одного из работников администрации Кыштовского района Новосибирской области. По этим данным, она получила доход в 2020 году более чем на 13 млн рублей больше, чем годом ранее (было 970 тысяч рублей).

Выполняет функции иностранного агента.
Фото:Декларатор*

Людей такие данные взбудоражили и они начали пересылать эту информацию в группах мессенджера в WhatsApp.

Глава района Николай Кузнецев опроверг Atas.info информацию, опубликованную на сайте иноагента.

«Были вопросы к этому сотруднику – она уже объясняла, как такое могло произойти. Я так могу сказать, мы сейчас под таким прицелом, что такое провернуть невозможно, а вопросов у прокуратуры к ней не возникло», сказал Кузнецов.

При этом несколько месяцев назад уже был скандал из-за дохода главного врача Кыштовской ЦРБ Елизаветы Бородиной – она задекларировала 5,1 млн рублей, который почти равен доходам министра здравоохранения НСО в 5,5 млн рублей.

Напомним, что в июне 2022 года происходили постоянные хакерские атаки со стороны Украины, США и других недружественных стран. В те моменты взламывали сайты новосибирских вузов и другие. В связи с этим местным жителям стоит брать во внимание, что информация в декларациях может быть искажена.

«Трансперенси Интернешнл-Р» — российская некоммерческая организация, которая создала сайт «Декларатор». Они занимаются сбором и анализом данных деклараций уже 10 лет – в его базе 137 404 должностных лица.

* В апреле 2015 года сайт «Декларатор» признали выполняющим функции иностранного агента из-за поступающих из Берлина пожертвований.

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