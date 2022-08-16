Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных

Жителей Кыштовского района Новосибирской области несколько месяцев шокируют данные о многомиллионных зарплатах местных чиновников. Однако в администрации Atas.info опровергли информацию о таких доходах.

Напомним, что в июне 2022 года происходили постоянные хакерские атаки со стороны Украины, США и других недружественных стран. В те моменты взламывали сайты новосибирских вузов и другие. В связи с этим местным жителям стоит брать во внимание, что информация в декларациях может быть искажена.

При этом несколько месяцев назад уже был скандал из-за дохода главного врача Кыштовской ЦРБ Елизаветы Бородиной – она задекларировала 5,1 млн рублей, который почти равен доходам министра здравоохранения НСО в 5,5 млн рублей.

«Были вопросы к этому сотруднику – она уже объясняла, как такое могло произойти. Я так могу сказать, мы сейчас под таким прицелом, что такое провернуть невозможно, а вопросов у прокуратуры к ней не возникло», сказал Кузнецов.

Людей такие данные взбудоражили и они начали пересылать эту информацию в группах мессенджера в WhatsApp.

Сайт «Декларатор» от российской некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл-Р»* опубликовал доходы одного из работников администрации Кыштовского района Новосибирской области. По этим данным, она получила доход в 2020 году более чем на 13 млн рублей больше, чем годом ранее (было 970 тысяч рублей).

«Трансперенси Интернешнл-Р» — российская некоммерческая организация, которая создала сайт «Декларатор». Они занимаются сбором и анализом данных деклараций уже 10 лет – в его базе 137 404 должностных лица.

* В апреле 2015 года сайт «Декларатор» признали выполняющим функции иностранного агента из-за поступающих из Берлина пожертвований.