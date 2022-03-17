«Не могут обойтись без фуа-гра» - Владимир Путин рассказал о «пятой колонне»

«Не могут обойтись без фуа-гра» - Владимир Путин рассказал о «пятой колонне»
«Не могут обойтись без фуа-гра» - Владимир Путин рассказал о «пятой колонне»
Сегодня, 06:39ПолитикаФото: kremlin.ru

«Не могут обойтись без фуа-гра» - Владимир Путин рассказал о «пятой колонне

Владимир Путин объяснил, как во время спецоперации в Украине стремилась разрушить Россию «пятая колонна». Президент РФ в ходе совещания о мерах социальной поддержки россиян 16 марта 2022 года также высказался о золотом миллиарде, променявшем родину на фуа-гра.

По словам Путина в России появились предатели из так называемой пятой колонны. Это организации, люди, которые проживая в нашей стране, зарабатывают за рубежом по своему рабскому сознанию – это «национал-предатели».

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией», - подметил глава государства.

По словам Владимира Путина, подобные организации ненароком говорят о социальных проблемах в западных странах. Видно, как они обостряются, растёт неравенство между бедными и богатыми. Таким образом, рушится миф о золотом миллиарде.

Отметим, золотой миллиард – это метафора о дисбалансе в уровне жизни в странах с высоким уровнем доходов населения.

Кроме того, президент нашей страны заявил, что люди «высшего общества» пытаются расколоть российское общество санкциями. Они преследуют враждебные геополитические цели.

Напомним, в ходе совещания 16 марта 2022 года президент России Владимир Путин сообщил о повышении пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников и МРОТ.

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