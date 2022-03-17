Владимир Путин назвал предателей России и «пятую колонну»: выступление 16 марта 2022

Владимир Путин выступил с программным заявлением 16 марта 2022: о стремлении Запада разрушить Россию и отношении к «национал-предателям». Президент РФ напомнил о причинах начала военной спецоперации на Украине, а также сообщил о предстоящем повышении зарплат бюджетникам.

У стран «коллективного Запада» враждебные геополитические цели. Они ведут борьбу против сильной и суверенной России. При этом они делают ставку на «так называемую пятую колонну, на национал-предателей». «На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и «живёт» даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию». Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта 2022 «Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты», - заявил Путин. Таких людей используют, «для нанесения максимального ущерба нашему народу», - считает Путин. «Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, – разрушение России». Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы». Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отступит, и не будет жить «согнув спину», как некоторые страны в Европе. И продолжит проведение самостоятельного политического курса и отстаивание своих национальных интересов. Также президент рассказал о мерах поддержки регионам. О повышении зарплат и выплат читайте в материале Atas.info.

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