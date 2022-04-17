Опубликованы доходы новосибирских сенаторов Карелина и Городецкого за 2021 год

Декларации о доходах новосибирских сенаторов Александра Карелина и Владимира Городецкого за 2021 год опубликованы на сайте Совета Федерации РФ. У Карелина шесть домов, причем два из них на удивление тесные и два автомобиля «Волга». У Городецкого отмечен участок для садоводства.

За 2021 год новосибирский сенатор Александр Карелин декларировал доход 8 млн. рублей, Это меньше, чем год назад – тогда было 8.5 млн. рублей. В собственности у трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 8 участков земли: два участка особо охраняемой территории и объектов – отдых (рекреация), площадью около 29 и 4 тысяч кв. м. Еще четыре участка под индивидуальное жилищное строительство, один – для обслуживания жилого дома, один – для ведения личного подсобного хозяйства. Сенатор, Герой России Александр Карелин Фото: Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ У Карелина шесть жилых домов, один – с хозяйственным блоком. Этот дом площадью более 1000 кв. м. Другие пять поскромнее, среди них удивляет дом площадью 16 квадратов, еще один – 19.7 кв.м. Учитывая габариты борца-супертяжеловеса, Карелину может казаться тесновато в таком небольшом помещении. И еще в собственности база отдыха, площадью 92 кв.м. Супруга сенатора владеет квартирой, площадью 178 кв.м. Карелин владеет шестью автомобилями. В том числе раритетными машинами советских времен ГАЗ 24 «Волга» и ГАЗ М21 «Волга». Еще три авто более типичны для представителей российского истеблишмента: МЕРСЕДЕС БЕНЦ S350 4MATIC, ТОЙОТА SEQUOIA и МИНИ COOPER S. За прошедший год к автопарку сенатора прибавился TOYOTA LEND CRUSER. Супруга владеет МЕРСЕДЕС БЕНЦ G500 и МИНИ COOPER S. Обнародованы зарплаты депутатов Госдумы от Новосибирской области за 2021 год Сенатор любит и более экзотическую технику: у него два мотовездехода, Трицикл IVANYCH, и с давних времен - мотоцикл ХАРЛЕЙ - ДЭВИДСОН SOFTAIL STANDARD. Доходы и имущество, сенатора Владимира Городецкого подсчитать значительно проще. За 2021 год экс-губернатор Новосибирской области декларировал доход 7.2 млн. рублей. Это чуть больше, чем в 2020 году, когда было 7.13 млн. рублей. Имущество Городецого осталось прежним. Пополам с супругой они владеют земельным участком площадью около 1000 кв. м и жилым домом, площадью 500 кв. м. В совместном пользовании 100-метровая квартира. Сенатор Владимир Городецкий - в центре Фото: Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ Садовый участок, предназначенный для садоводства, площадью 428 кв.м находится в собственности сенатора, но в пользовании его супруги. Есть гараж, автомобиль Лексус RX-300 принадлежит супруге.

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