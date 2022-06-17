30 деловых форматов: представлена программа IX Сибирского транспортного форума

Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирского транспортного форума.

Об основных мероприятиях программы, участниках и ключевых событиях IX Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирской области 22-25 мая, рассказал в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Также, как сообщил Анатолий Костылевский, в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации. Как напомнил министр, в последний раз Сибирский транспортный форум проходил в 2019 году. В текущем году планируется, что форум посетят не менее 5000 очных участников, в трехдневной программе – 30 деловых форматов и порядка 189 спикеров. Почти все мероприятия будут сопровождаться онлайн-трансляцией. «Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров», – отметил он. В форуме традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса. По словам министра, в работе форума планируют принять участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков, руководитель Федерального дорожного агентства (ФДА) Роман Новиков, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов и другие федеральные эксперты. В рамках форума планируется обсудить развитие основных видов транспортного сообщения и строительства инфраструктуры, реализацию потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири, цифровую трансформацию транспорта в регионах и другие важнейшие вопросы. Большой блок мероприятий будет посвящен развитию авиации. Пройдут конференции по развитию беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов отечественного производства, реализации проектов в области развития аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Как отметил Анатолий Костылевский, в рамках форума будет обсуждаться комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, анализироваться состояние и развитие региональных и местных авиаперевозок, развитие законодательства, субсидирования авиаперевозок и т.д. Также представители авиационного сообщества обсудят вопрос об использовании самолетов иностранного производства для полетов за рубеж в текущей геополитической обстановке. Особое внимание на форуме будет уделено проектам развития коммерческого транспорта, импортозамещения, включая вопросы обеспеченности отрасли необходимыми запчастями и оборудованием. Росавтодор проведет конференцию о передовых решения и новейших технологиях в области дорожного строительства. Отдельный блок будет посвящен науке и подготовке кадров для дорожно-транспортной отрасли. В рамках форума традиционно пройдет специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. На выставке будут представлены передовые решения в области развития транспортной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации. Кроме того, в программу выходного дня форума включено традиционное зрелищное мероприятие – Кубок Губернатора Новосибирской области по дрифту. Сибирский транспортный форум проводится Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. С подробной программой форума можно ознакомится на сайте.

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