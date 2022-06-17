Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022

Андрей Травников подчеркнул: значимость «Почты России» для связывания воедино огромной территории страны, для выполнения социальных функций государства сложно переоценить. «Новосибирская область – крупнейший транспортно-логистический центр азиатской части нашей страны, и нам очень важно развитие «Почты России» на нашей территории. Мы с руководством компании ориентируемся не только на крупные проекты – такие, как логистический центр объёмом 1 миллион отправлений в сутки, который был введён у нас в прошлом году. Нам важны проекты и менее масштабные, но очень нужные людям. В этом году мы договорились с «Почтой России» приступить к ремонту отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика. Область готова участвовать в этом, в том числе, софинансированием, потому что мы понимаем, как важно дать новые сервисы, новый комфорт и условия жителям региона».