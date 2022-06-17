Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022

Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022
Андрей Травников подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022
Вчера, 11:11ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Среди совместных направлений работы, о которых сегодня договаривается новосибирская делегация – совершенствование и развитие федеральной почтовой связи на территории нашего региона, ремонт отделений почтовой связи, создание экопромышленного парка, развитие туризма.

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи.

Андрей Травников подчеркнул: значимость «Почты России» для связывания воедино огромной территории страны, для выполнения социальных функций государства сложно переоценить. «Новосибирская область – крупнейший транспортно-логистический центр азиатской части нашей страны, и нам очень важно развитие «Почты России» на нашей территории. Мы с руководством компании ориентируемся не только на крупные проекты – такие, как логистический центр объёмом 1 миллион отправлений в сутки, который был введён у нас в прошлом году. Нам важны проекты и менее масштабные, но очень нужные людям. В этом году мы договорились с «Почтой России» приступить к ремонту отделений почтовой связи на территории Новосибирской области для придания им нового, современного облика. Область готова участвовать в этом, в том числе, софинансированием, потому что мы понимаем, как важно дать новые сервисы, новый комфорт и условия жителям региона».

Стороны намерены сотрудничать в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий в рамках реализации Стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 годы. Стратегия утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.

Особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой связи АО «Почта России». Особенно принципиально решение этой задачи для удалённых и труднодоступных населённых пунктов, сельской местности Новосибирской области. Среди совместных направлений работы – поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи.

В 2022 году на территории Новосибирской области региональным министерством цифрового развития и связи совместно с АО «Почта России» запланировано проведение ремонта нескольких отделений почтовой связи.

Напомним, в этом году наш регион вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа. В церемонии открытия стенда приняли участие заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко, Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, члены делегаций Новосибирской области и других сибирских регионов.

Также сегодня заключено трёхстороннее соглашение между Правительством Новосибирской области, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ПАО «МегаФон». Подписи под документом поставили Губернатор Андрей Травников, генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «АИР НСО» Александр Зырянов.

«МегаФон» намерен инвестировать в проекты по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, а также проекты по реализации инновационных цифровых услуг и сервисов на территории Новосибирской области. Компания планирует направить на эти цели более 1,6 млрд рублей.

Ещё одно подписанное соглашение – о реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписали Губернатор Андрей Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Также в первый день работы на ПМЭФ Губернатор принял участие в 94-м заседании общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Кроме того, Правительство Новосибирской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» договорились о долговременном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, комплексном развитии внутреннего и въездного туризма в нашей области. Соглашение на площадке ПМЭФ-2022 подписали Губернатор Андрей Травников и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы