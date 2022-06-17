Чрезвычайно важное выступление Путина на ПМЭФ состоится 17 июня 2022: когда смотреть

Президент Путин сегодня выступит с телеобращением на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Речь 17 июня 2022 ожидается чрезвычайно важной, предупредил пресс-секретарь Кремля. Начало выступления Владимира Путина – 14 часов ровно по московскому времени.

Выступление президента Владимира Путина питерском форуме 2022 года будет особо важным. Это представители Кремля дают понять уже несколько дней. Вчера Дмитрий Песков конкретно сказал, что предстоит «большое выступление» Владимира Путина к которому тот «готовится». Речь президента начнется в два часа дня 17 июня на большом пленарном заседании. Ранее, в понедельник представитель Кремля характеризовал предстоящую речь Путина, как «чрезвычайную» по своей важности. Вероятно, речь пойдет о возможном глобальном продовольственном кризисе, о котором все громче предупреждают экперты, и экономических санкциях. Выступление российского лидера можно смотреть на федеральных телеканалах, оно должно транслироваться на официальном сайте ПМЭФ 2022. Примечательно, что в отличие от форумов прошлых лет, не предусмотрена встреча Путина с руководителями зарубежных компаний.

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