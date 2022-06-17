Новосибирская область и «Газпром» увеличили число поселений в программе газификации

17 июня на стенде ПАО «Газпром» прошла встреча Председателя Правления «Газпрома» Алексея Миллера и Губернатора Андрея Травникова.
В ходе встречи стороны утвердили дополнения к программе развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы – это позволит вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области.
Решение вопроса газификации – важный приоритет в работе областных властей. Напомним, Правительством Новосибирской области в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было направлено письмо с предложениями по газификации дополнительных населённых пунктов Новосибирской области для включения в Программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром».
Ранее в программе планировалась газификация 31 населённого пункта. Дополнительно предложены мероприятия по газификации ещё 33 населённых пунктов Новосибирской области, с увеличением количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч.
Предварительная стоимость газификации предложенных дополнительно 33 населённых пунктов составляет 23,5 млрд рублей – по сути, финансирование увеличат в 10 раз.
Газификацию добавленных в программу населённых пунктов предложено завершить поэтапно – к 2025-2027 гг.