Новосибирская область и «Газпром» увеличили число поселений в программе газификации

Решение вопроса газификации – важный приоритет в работе областных властей. Напомним, Правительством Новосибирской области в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было направлено письмо с предложениями по газификации дополнительных населённых пунктов Новосибирской области для включения в Программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром».