Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ

«В целом Новосибирская область сохранила свои позиции, мы заняли в рейтинге 13 место, попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим – это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал результаты Национального рейтинга министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.