Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ

При этом наш регион отмечен в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства.
В 2022 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив.
«В целом Новосибирская область сохранила свои позиции, мы заняли в рейтинге 13 место, попали в первую половину лидирующих регионов. В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим – это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал результаты Национального рейтинга министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.