Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 18 марта 2022

Вооруженные силы РФ наступали, и за день продвинулись на 10 км – сообщило Минобороны. Авиация наносит удары по военным целям ВСУ: уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и военная техника.

Войска Российской Федерации вели наступление, продвинулись за день на 10 км, и взяли населенные пункты Пречистовка и Новомайорское, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 17 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков. За день сбиты в воздухе: украинский вертолет Ми-24 у населенного пункта Белки, поражены пять беспилотных аппаратов, среди них «Байрактар ТБ-2». Авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины. В том числе: установку реактивной системы залпового огня, 3 командных пункта, 6 складов боеприпасов, удары нанесены по 14 местам скопления военной техники. С 24 февраля уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 1393 танка и бронемашины, 134 реактивные установки залпового огня, 523 артиллерийских орудия и миномета. Утром 17 марта было известно, что войска ЛНР продолжают наступление в городе Северодонецк. Подразделения ДНР ведут бой в населенном пункте Марьинка. Ранее Минобороны России сообщило, что российская авиация не наносила ударов по наземным целям в городской черте блокированного Мариуполя. Здание театра в центре Мариуполя никогда не рассматривалось в качестве цели, с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан. Театр взорвали боевики нацбатальона «Азов», заявляет Минобороны РФ. Из Мариуполя по гуманитарным коридорам выходят мирные жители. Вооруженные силы РФ за сутки, помогли эвакуировать 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, сообщили в Минобороны России 17 марта.

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