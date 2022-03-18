Путин обратился к россиянам: прямая трансляция с концерта в «Лужниках»

Путин обратился к россиянам: прямая трансляция с концерта в «Лужниках»
Путин обратился к россиянам: прямая трансляция с концерта в «Лужниках»
Сегодня, 16:21ПолитикаАлександр КондратьевФото: Kremlin.ru
Президент России Путин может принять ряд важных решений, которые затронут многих жителей страны

В пятницу, 18 марта , президент России Владимир Путин посетит концерт в честь воссоединения Крыма и РФ в «Лужниках». Глава государства сделает возможно сделать интересные политические заявления.

В издании РИА Новости информировали, что в Кремле хотят устроить выход Путина на митинг-концерт в честь воссоединения Крыма и России.

«Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако президент РФ Владимир Путин может подключится к концерту по видеосвязи.

Прямая трансляция запланирована на Первом канале в 15:00 по московскому времени.

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