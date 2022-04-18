Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
Боевые действия на Украине 18 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
Сегодня, 09:24ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам Украины, сообщает Минобороны РФ. В Мариуполе освобождены заложники из турецкой мечети.

Хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов уничтожены в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 17 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиацией уничтожены 44 военных объектов Украины. В районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области.

В Мариуполе, по обращению президента Турецкой Республики Р.Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети.

Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ освобождены и выведены в безопасное место.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме:
Вооруженные силы РФспецоперацияАрмияпоследние новостикарта УкраиныБоевые действияМиноборонысегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы