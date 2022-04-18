Полпред Президента в СФО Серышев задекларировал доход в 12,5 млн рублей за 2021 год

Полпред Президента в СФО Серышев задекларировал доход в 12,5 млн рублей за 2021 год
Полпред Президента в СФО Серышев задекларировал доход в 12,5 млн рублей за 2021 год
Сегодня, 17:07ПолитикаАлександр КондратьевФото: Kremlin.ru
В собственности у него земельный участок площадью 1122 кв.м, а у его жены еще больше – 1150 квадратных метров

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев заработал 12,5 млн рублей за 2021 год. Данные о его доходе опубликованы на сайте Кремля.

Серышев владеет земельным участком площадью 1122 квадратных метра и домом площадью 40 кв.м. При этом у него еще есть коттедж в 196,8 кв.м. и квартира в 225,2 квадратных метра.

Супруга политика имеет в собственности земельный участок площадью 1150 квадратных метров и дом на 60 кв.м. Также у неё есть три иномарки, среди которых Mercedes Benz и Audi Q5.

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