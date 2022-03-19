Российские военные за день продвинулись вглубь на 6 километров и дошли до города Новоукраинка – наступление на националистов продолжается

Вооруженные силы РФ продолжили свое наступление и продвинулись на глубину до 6 километров, выйдя на город Новоукраинка и село Шахтерское. Об этом сообщило Минобороны на брифинге 18 марта. Подразделения Народной Милиции Луганской Республики смогли войти в оборону противника в восточных кварталах Северодонецка – вклинились на 2 км. Также 18 марта был нанес удар по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием большой дальности – уничтожена стоянка с боевыми самолетами во Львове, а также склады боеприпасов и украинской военной техники под Николаевым и Вознесенском. Российские средства противовоздушной обороны сбили также украинский беспилотник. Всего поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники. Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены: 184 беспилотника, 1 412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 211 штук военной техники. При этом в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины эвакуировали горбольницу №2 на улице Нигояна и заминировали её, чтобы подорвать во время пролета над ней любого российского самолета. Однако у РФ никаких боевых задач по поражению здания больницы и других зданий не было и нет. Напомним, что 90% территории ЛНР взяты под контроль войсками республики, при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ.

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