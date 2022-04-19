Мэрия Новосибирска разрешила снести ДК «Сибсельмаш» и построить отель

ДК «Сибсельмаш» снесут, а на его месте построят отель на 1598 номеров с площадью помещений общественного значения 17 тысяч кв.м, 5332 из них — под офисы, 1143 — под музей, 5466 — под торговые помещения, 2329 — под общепит, 2808 — под фитнес-центр.