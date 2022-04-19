Мэрия Новосибирска разрешила снести ДК «Сибсельмаш» и построить отель

Мэрия Новосибирска разрешила снести ДК «Сибсельмаш» и построить отель
Мэрия Новосибирска разрешила снести ДК «Сибсельмаш» и построить отель
Сегодня, 20:16ПолитикаАлександр КондратьевФото: 2ГИС
Вместо ДК «Сибсельмаш» появится апарт-отель с 1598 номеров, фитнес-центром, офисами, магазинами и музеем

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство комплекса здания разной этажности на месте бывшего Дома культуры «Сибсельмаш». Там хотят построить большую гостиницу с множеством помещений.

ДК «Сибсельмаш» снесут, а на его месте построят отель на 1598 номеров с площадью помещений общественного значения 17 тысяч кв.м, 5332 из них — под офисы, 1143 — под музей, 5466 — под торговые помещения, 2329 — под общепит, 2808 — под фитнес-центр.

Проект также предусматривает строительство парковки на 870 машино-мест. Разрешение на строительство действует до 12 мая 2025 года.

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