Названы самые богатые жёны депутатов новосибирского Заксобрания

Названы самые богатые жёны депутатов новосибирского Заксобрания
Названы самые богатые жёны депутатов новосибирского Заксобрания
Сегодня, 21:21ПолитикаФото: Ekaterina Belinskaya / pexels.com/ коллаж Атас.инфо
Законодательное собрание Новосибирской области опубликовало декларации доходов всех депутатов и их жён. Выяснилось, что некоторые жёны народных избранников зарабатывают в 7, а то и в 16 раз больше. Муж Ирины Диденко заработал больше своей супруги в 30 раз - 62 миллиона рублей, подробнее - в Atas.info.

Какой доход у жён депутатов, на каких премиальных автомобилях они передвигаются и сколько у них в собственности участков - отчитались в новосибирском Заксобрании. Так, выяснилось, что супруги некоторых депутатов Законодательного Собрания имеют доход в несколько раз выше, чем народные избранники.

Жена Павла Кивы

Супруга главного миллиардера Заксобрания зарабатывает больше всех депутатских жён. Ее муж в прошлом году попал в список богатейших людей по версии журнала Forbes, а его доход за год достиг 2-х миллиардов рублей. Во владениях депутата 10 транспортных средства - ЛЭНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР, Снегоход, два СНЕГОБОЛОТОХОДА, два легковых автомобиля ТОЙОТА КАМРИ, ВАЗ 21093, два водных Гидроцикла и Погрузчик.

Доход жены за 2021 год составил 32 752 416,32 рублей. Женщина является владелицей внедорожника ТОЙОТА ЛЕКСУС LX570. Цена лексуса варьируется от 10 миллионов рублей. Автомобили с пробегом продают от 2,5 млн рублей.

ТОЙОТА ЛЕКСУС LX570
Фото:auto.ru

Жена Александра Терепы

Доход депутата Законодательного собрания и управляющего отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области составил 2 689 876,59 рублей. Его супруга заработала в 15 раз больше - 32 215 076,51. В декларации о доходах указано, что прибыль женщина получила от продажи квартиры. Также жена госслужащего владеет двумя земельными участками, жилым домом и двумя квартирами.

Муж Диденко Ирины

За год заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заработала 2 285 005,93 рублей.

Ее супруг заработал в 30 раз больше - 62 251 034,04 рублей. В имуществе указано два транспортных средства - грузовой Автопогрузчик Тойота 02-7FD30 и Снегоход YETI PRO V-800 НО8988. Во владении у супруга Ирины Диденко имеется одна квартира в 38 квадратов.

Сама председатель комитета увлекается вертолетным спортом – умеет водить летательный аппарат. В ее имуществе указаны такие автомобили как: ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER, ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER EVOQUE, Мотоцикл BMW R1200R и Мотоцикл SUZUKI BOULE VARD400.

Фото:pixabay.com

Жена Александра Теплякова

Сам депутат заработал 84 042 548,89 рублей в год. Доход супруги составил 28 466 644,35 рублей. Во владениях жены есть земельный участок в 1 695,0 кв. метров, жилой дом в 511 кв. метров и квартира в 98 квадратов.

Жена Виктора Кушнира

Из декларации следует, что депутат заработал 55 261 533,81 рублей за год. Доход его супруги составил 20 707 288,55 рублей. У семейной пары во владениях записана совместная квартира в Испании в 172 кв. метра. А также в имуществе жены есть две квартиры в России.

Испания
Фото:pixabay.com

Жена Алексея Андреева

Супруга депутата новосибирского Заксобрания заработала в 16 раз больше своего мужа - 16 290 597,04 рублей. В доходах депутата указаны 922 913,78 рублей. У Алексея Андреева в имуществе Лексус RX-350, а у его супруги - легковой автомобиль ЛЭНД РОВЕР Рэнж Ровер, ТОЙОТА Камри и ТОЙОТА Камри.

Цена этих машин зависит от даты выпуска автомобиля. Например, современный Рэнж Ровер продают от 16 миллионов рублей, а ТОЙОТА Камри продается от миллиона рублей. Также у жены имеются три земельных участка и совместная квартира.

Рэнж Ровер
Фото:auto.ru

Жена Валентина Сичкарева

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарёв осужден на 4 года условно за организацию мошенничества на фермерском хозяйстве. Доход народного избранника в 2021 году составил 206 895,00. Сичкарев владеет внедорожником ТОЙОТА Лэнд Крузер 200, стоимость которого начинается от 15 миллионов рублей (в салоне).

Супруга депутата за год заработала 3,93 рублей. В ее личных владениях указано 2 земельных участка, квартира и жилой дом. В совместном пользовании с супругом у них 2 жилых дома в Германии. Также женщина владеет двумя автомобилями – большими внедорожниками ТОЙОТА Лэнд Крузер 150 и ТОЙОТА ЛЕКСУС RX 270, цена которых начинается от 2-х млн рублей с пробегом.

ТОЙОТА Лэнд Крузер 150
Фото:auto.ru

Жена Дмитрия Козловского

Супруга депутата Заксобрания заработала в семь раз больше своего мужа. Ее доход достиг 3 788 248,98 рублей, а заработок мужа составил 501 310,00 рублей. Во владениях жены – 4 квартиры. Автоледи передвигается на кроссовере ПОРШЕ КАЙЕН. Стоимость такого автомобиля в салоне начинается от 10 до 30 миллионов рублей. Спортивную машину с пробегом можно приобрести от миллиона рублей.

ПОРШЕ КАЙЕН
Фото:auto.ru

Напомним, ранее стало известно, на каких элитных автомобилях ездят жёны депутатов Госдумы. 15 апреля Госдума опубликовала декларации доходов депутатов за 2021 год. Выяснилось, что самыми премиальными автомобилями стали Porsche и Mercedes-Benz.

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