Названы самые богатые жёны депутатов новосибирского Заксобрания

Какой доход у жён депутатов, на каких премиальных автомобилях они передвигаются и сколько у них в собственности участков - отчитались в новосибирском Заксобрании. Так, выяснилось, что супруги некоторых депутатов Законодательного Собрания имеют доход в несколько раз выше, чем народные избранники.
Супруга главного миллиардера Заксобрания зарабатывает больше всех депутатских жён. Ее муж в прошлом году попал в список богатейших людей по версии журнала Forbes, а его доход за год достиг 2-х миллиардов рублей. Во владениях депутата 10 транспортных средства - ЛЭНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР, Снегоход, два СНЕГОБОЛОТОХОДА, два легковых автомобиля ТОЙОТА КАМРИ, ВАЗ 21093, два водных Гидроцикла и Погрузчик.
Доход жены за 2021 год составил 32 752 416,32 рублей. Женщина является владелицей внедорожника ТОЙОТА ЛЕКСУС LX570. Цена лексуса варьируется от 10 миллионов рублей. Автомобили с пробегом продают от 2,5 млн рублей.
Доход депутата Законодательного собрания и управляющего отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области составил 2 689 876,59 рублей. Его супруга заработала в 15 раз больше - 32 215 076,51. В декларации о доходах указано, что прибыль женщина получила от продажи квартиры. Также жена госслужащего владеет двумя земельными участками, жилым домом и двумя квартирами.
За год заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заработала 2 285 005,93 рублей.
Ее супруг заработал в 30 раз больше - 62 251 034,04 рублей. В имуществе указано два транспортных средства - грузовой Автопогрузчик Тойота 02-7FD30 и Снегоход YETI PRO V-800 НО8988. Во владении у супруга Ирины Диденко имеется одна квартира в 38 квадратов.
Сама председатель комитета увлекается вертолетным спортом – умеет водить летательный аппарат. В ее имуществе указаны такие автомобили как: ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER, ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER EVOQUE, Мотоцикл BMW R1200R и Мотоцикл SUZUKI BOULE VARD400.
Сам депутат заработал 84 042 548,89 рублей в год. Доход супруги составил 28 466 644,35 рублей. Во владениях жены есть земельный участок в 1 695,0 кв. метров, жилой дом в 511 кв. метров и квартира в 98 квадратов.
Из декларации следует, что депутат заработал 55 261 533,81 рублей за год. Доход его супруги составил 20 707 288,55 рублей. У семейной пары во владениях записана совместная квартира в Испании в 172 кв. метра. А также в имуществе жены есть две квартиры в России.
Супруга депутата новосибирского Заксобрания заработала в 16 раз больше своего мужа - 16 290 597,04 рублей. В доходах депутата указаны 922 913,78 рублей. У Алексея Андреева в имуществе Лексус RX-350, а у его супруги - легковой автомобиль ЛЭНД РОВЕР Рэнж Ровер, ТОЙОТА Камри и ТОЙОТА Камри.
Цена этих машин зависит от даты выпуска автомобиля. Например, современный Рэнж Ровер продают от 16 миллионов рублей, а ТОЙОТА Камри продается от миллиона рублей. Также у жены имеются три земельных участка и совместная квартира.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарёв осужден на 4 года условно за организацию мошенничества на фермерском хозяйстве. Доход народного избранника в 2021 году составил 206 895,00. Сичкарев владеет внедорожником ТОЙОТА Лэнд Крузер 200, стоимость которого начинается от 15 миллионов рублей (в салоне).
Супруга депутата за год заработала 3,93 рублей. В ее личных владениях указано 2 земельных участка, квартира и жилой дом. В совместном пользовании с супругом у них 2 жилых дома в Германии. Также женщина владеет двумя автомобилями – большими внедорожниками ТОЙОТА Лэнд Крузер 150 и ТОЙОТА ЛЕКСУС RX 270, цена которых начинается от 2-х млн рублей с пробегом.
Супруга депутата Заксобрания заработала в семь раз больше своего мужа. Ее доход достиг 3 788 248,98 рублей, а заработок мужа составил 501 310,00 рублей. Во владениях жены – 4 квартиры. Автоледи передвигается на кроссовере ПОРШЕ КАЙЕН. Стоимость такого автомобиля в салоне начинается от 10 до 30 миллионов рублей. Спортивную машину с пробегом можно приобрести от миллиона рублей.
Напомним, ранее стало известно, на каких элитных автомобилях ездят жёны депутатов Госдумы. 15 апреля Госдума опубликовала декларации доходов депутатов за 2021 год. Выяснилось, что самыми премиальными автомобилями стали Porsche и Mercedes-Benz.