Названы самые богатые жёны депутатов новосибирского Заксобрания

Какой доход у жён депутатов, на каких премиальных автомобилях они передвигаются и сколько у них в собственности участков - отчитались в новосибирском Заксобрании. Так, выяснилось, что супруги некоторых депутатов Законодательного Собрания имеют доход в несколько раз выше, чем народные избранники.