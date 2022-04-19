Новосибирский депутат-миллиардер увеличил свой доход на 1,4 млрд рублей

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей. Вот уже второй год депутат показывает самый большой доход, увеличив его на 1,48 млрд рублей, работая предпринимателем. Данные о задекларированном доходе разместили на сайте Заксобрания по Новосибирской области.
Павел Кива является также индивидуальным предпринимателем. Он владеет спортивным комплексом «Армада» в Краснообске. По данным СПАРК, Кива учредитель компаний «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк». Бизнесмен задекларировал доход в размере 2 978 512 285 рублей.
Павел Кива имеет два земельных участка площадью 1,6 тыс. кв. м и 5,1 тыс. кв. м. У депутата Заксобрания есть жилой дом площадью 830 кв. м. У Павла Кивы имеются автомобили Land Rover Range Rover, две Toyota Camry, ВАЗ 21093, два снегоболотохода и гидроцикл.
Отметим, что в 2021 году Павел Кива попал в рейтинг 100 богатейших российских чиновников и депутатов по версии издания Forbes. Новосибирский депутат занял 12-е место.
Павел Кива является депутатом Заксобрания по 11-му округу от фракции «Единая Россия». Депутат входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
По итогам 2020 года Кива задекларировал доход в 1,49 млрд рублей. Сам он отмечает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.