Новосибирский депутат-миллиардер увеличил свой доход на 1,4 млрд рублей

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей. Вот уже второй год депутат показывает самый большой доход, увеличив его на 1,48 млрд рублей, работая предпринимателем. Данные о задекларированном доходе разместили на сайте Заксобрания по Новосибирской области.