В мэрии Новосибирска назвали причину отключения газа у жителей частных домов

В мэрии Новосибирска назвали причину отключения газа у жителей частных домов
В мэрии Новосибирска назвали причину отключения газа у жителей частных домов
Сегодня, 19:42ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Газопровод переключают на другой участок из-за риска размыва насыпи на месте труб

Жители 2 тысяч частных домов на Гусинобродском шоссе остались временно без газа – мэрия Новосибирска назвала причину.

«На месте плановых работ переключают на другой участок действующий газопровод высокого давления из-за того, что есть риск повреждения коммуникации в связи с размывом насыпи, где находятся трубы», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что рабочие вынесут участок газопровода на Гусинобродском шоссе из дорожной насыпи, что приведет к трехдневному отключению газа в некоторых домах.

https://atas.info/news/society/19-04-2022/gaz-otklyuchili-v-2-tysyachah-domov-v-novosibirskoy-oblasti

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