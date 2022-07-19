Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»

Твит депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине российских контрактниках вызвал скандал в Новосибирске. Какой будет реакция Совета депутатов города, рассказал его председатель Дмитрий Асанцев. А также - почему Пирогову нельзя лишить депутатских полномочий.

Многие новосибирские политики посчитали высказывания Хельги Пироговой в соцсети оскорбительными и кощунственными. «Очень сложно комментировать подобные высказывания депутата Пироговой. Когда депутаты высказываются о политике – это одно. А здесь на мой взгляд, нарушены традиционные человеческие морально-этические нормы, которые существуют в обществе. Есть известное правило: о мертвых плохо не говорят. А о своих – тем более! То, что она себе позволила – это неприемлемо. Если кому-то что-то в таких ситуациях не нравится – правильнее молчать, потому что о мертвых плохо не говорят», - сказал в разговоре с Atas.info Дмитрий Асанцев, подчеркнув, что это – его личная позиция. Андрей Панферов призвал наказать Хельгу Пирогову за пост о погибших военных Что касается позиции Совета депутатов города Новосибирска – высказывания Пироговой будут рассмотрены на комиссии по депутатской этике. «Могу предположить, что позиция комиссии по этике в чем-то очень схожа с моей точкой зрения. Комиссию по этике мы проведем. Свое мнение комиссия выскажет. Материалы мы направим и в полицию, и в прокуратуру, возможно – в следственный комитет, чтобы дали компетентную оценку и принимали решение. Если в ее высказываниях будет усмотрена административная или уголовная ответственности – компетентные органы, у кого есть на это полномочия, будут этим заниматься», - пояснил «единоросс» Дмитрий Асанцев. Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет» По закону ни у комиссии по этике, ни у Совета депутатов нет полномочий лишить мандата одного из депутатов. «По действующему закону – только уголовное дело и вступивший в силу приговор суда, или гражданство другой страны – иначе лишить полномочий депутата невозможно. Других причин закон не предусматривает», - сообщил Дмитрий Асанцев. Причину появления своего твита Хельга Пирогова пояснила, отвечая на вопросы Atas.info. Сам твит она уже удалила.

15 июля оппозиционный депутат Совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в своем Twitter написала о погибших российских солдатах на Украине. «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали», - цитирует Пирогову зампредседателя Законодательного собрания, «единоросс» Андрей Панферов. Политик написал открытое письмо мэру города Анатолию Локтю и Совету депутатов Новосибирска с призывом рассмотреть действия Пироговой на комиссии по этике. Действия Пироговой он называет несовместимыми со званием депутата.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter