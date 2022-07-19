Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»

Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»
Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы»
Вчера, 12:38ПолитикаДмитрий ТростниковФото: Сайт Совета депутатов города НовосибирскаДмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска
Твит депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине российских контрактниках вызвал скандал в Новосибирске. Какой будет реакция Совета депутатов города, рассказал его председатель Дмитрий Асанцев. А также - почему Пирогову нельзя лишить депутатских полномочий.

Многие новосибирские политики посчитали высказывания Хельги Пироговой в соцсети оскорбительными и кощунственными.

«Очень сложно комментировать подобные высказывания депутата Пироговой. Когда депутаты высказываются о политике – это одно. А здесь на мой взгляд, нарушены традиционные человеческие морально-этические нормы, которые существуют в обществе. Есть известное правило: о мертвых плохо не говорят. А о своих – тем более! То, что она себе позволила – это неприемлемо. Если кому-то что-то в таких ситуациях не нравится – правильнее молчать, потому что о мертвых плохо не говорят», - сказал в разговоре с Atas.info Дмитрий Асанцев, подчеркнув, что это – его личная позиция.

Что касается позиции Совета депутатов города Новосибирска – высказывания Пироговой будут рассмотрены на комиссии по депутатской этике. «Могу предположить, что позиция комиссии по этике в чем-то очень схожа с моей точкой зрения. Комиссию по этике мы проведем. Свое мнение комиссия выскажет. Материалы мы направим и в полицию, и в прокуратуру, возможно – в следственный комитет, чтобы дали компетентную оценку и принимали решение. Если в ее высказываниях будет усмотрена административная или уголовная ответственности – компетентные органы, у кого есть на это полномочия, будут этим заниматься», - пояснил «единоросс» Дмитрий Асанцев.

По закону ни у комиссии по этике, ни у Совета депутатов нет полномочий лишить мандата одного из депутатов. «По действующему закону – только уголовное дело и вступивший в силу приговор суда, или гражданство другой страны – иначе лишить полномочий депутата невозможно. Других причин закон не предусматривает», - сообщил Дмитрий Асанцев.

Причину появления своего твита Хельга Пирогова пояснила, отвечая на вопросы Atas.info. Сам твит она уже удалила.

15 июля оппозиционный депутат Совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в своем Twitter написала о погибших российских солдатах на Украине. «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали», - цитирует Пирогову зампредседателя Законодательного собрания, «единоросс» Андрей Панферов. Политик написал открытое письмо мэру города Анатолию Локтю и Совету депутатов Новосибирска с призывом рассмотреть действия Пироговой на комиссии по этике. Действия Пироговой он называет несовместимыми со званием депутата.

Материалы по теме:
НовосибирскспецоперацияУкраинадепутат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы