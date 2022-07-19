Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНР
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНР
Вчера, 08:39ПолитикаФото: nsknews.info
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть решил перевести свою зарплату за день жителям ЛНР. Об этом градоначальник написал в своем Телеграм-канале в понедельник, 18 июля.

Глава города перечислил сумму заработной платы за один день как адресную помощь жителям Беловодского района в Луганской народной республики.

«Беловодскому району, как и всему Донбассу и освобожденным районам Украины, требуется поддержка. Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году»,

говорится в сообщении мэра Анатолия Локтя.

Напомним, ранее гуманитарную помощь, которую собирали жители Новосибирска и области, спецназовцы привезли в город Стаханов Луганской народной республики. В продовольственных посылках, собранных новосибирцами, были крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, чай и сахар.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиЛНРЛокотьмэр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы