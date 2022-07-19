Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНР

Глава города перечислил сумму заработной платы за один день как адресную помощь жителям Беловодского района в Луганской народной республики.
«Беловодскому району, как и всему Донбассу и освобожденным районам Украины, требуется поддержка. Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году»,
говорится в сообщении мэра Анатолия Локтя.
Напомним, ранее гуманитарную помощь, которую собирали жители Новосибирска и области, спецназовцы привезли в город Стаханов Луганской народной республики. В продовольственных посылках, собранных новосибирцами, были крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, чай и сахар.