Мэр Новосибирска Анатолий Локоть перечислил свою зарплату за день жителям ЛНР

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть решил перевести свою зарплату за день жителям ЛНР. Об этом градоначальник написал в своем Телеграм-канале в понедельник, 18 июля.

Глава города перечислил сумму заработной платы за один день как адресную помощь жителям Беловодского района в Луганской народной республики. «Беловодскому району, как и всему Донбассу и освобожденным районам Украины, требуется поддержка. Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году», говорится в сообщении мэра Анатолия Локтя. Напомним, ранее гуманитарную помощь, которую собирали жители Новосибирска и области, спецназовцы привезли в город Стаханов Луганской народной республики. В продовольственных посылках, собранных новосибирцами, были крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, чай и сахар.

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