Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет»

Депутат горсовета Хельга Пирогова прокомментировала открытое письмо депутата Заксобрания области Андрея Панферова властям Новосибирска. Парламентарий называл ее твит о погибших на Украине российских контрактниках «кощунственным» и несовместимым со «званием депутата» действием.
«Судя по тексту, Панфёров комментирует статью из какого-то помоечного сми, а не твит, и праведный его гнев опирается на слова статьи (доходя до абсолютного смешения, он даже не удосужился переписать текст под себя, да ещё сделал слово в слово те же фактические ошибки в биографии). Не уверена, что сам Панфёров в принципе видел то, о чём пишет. В обоих источниках слова вырваны из контекста, с тем же успехом можно было на цитаты из, не знаю, Войны и Мира заявления написать», - ответила Хельга Пирогова на вопрос Atas.info. Она известна в Новосибирске оппозиционными взглядами, которые открыто демонстрирует.
Ранее, первый заместитель председатель Совета депутатов города Новосибирска, Андрей Панферов опубликовал «ВКонтакте» открытое письмо к мэру Анатолию Локтю и Совету депутатов города Новосибирска. Высказывания Хельги Пироговой в Твиттере «о погибших российских солдатах, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил РФ для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины» «единоросс» Андрей Панферов называет «осквернением памяти и глумливой пляской на гробах». И приводит цитату Пироговой из Твиттера, ранее опубликованную EADaily: «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали».
Подобные высказывания офицер-орденоносец Андрей Панферов считает несовместимыми со званием депутата, предлагает рассмотреть их на комиссии по депутатской этике и намерен обратиться в прокуратуру.
Сам твит Хельга Пирогова уже удалила, а о смысле, который стремилась в него вложить, ответила следующее: «Скажу, что ни один нормальный адекватный человек не будет спокойно воспринимать, читая, как родственники погибших добровольцев вместо того, чтобы скорбеть по ушедшим сыновьям, мужьям, ещё хуже -- детям, радуются, что взамен жизней их родных у них получилось нормальный стол организовать на похоронах. Довели людей до такой нищеты».
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев сообщил Atas.info, что комиссия по этике соберется уже в ближайшую пятницу. Ее материалы будут направлены в компетентные органы. Лишить депутатских полномочий по действующему законодательству Хельгу Пирогову можно только после приговора суда по уголовному делу или в случае выявления гражданства другого государства.