Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет»

«Судя по тексту, Панфёров комментирует статью из какого-то помоечного сми, а не твит, и праведный его гнев опирается на слова статьи (доходя до абсолютного смешения, он даже не удосужился переписать текст под себя, да ещё сделал слово в слово те же фактические ошибки в биографии). Не уверена, что сам Панфёров в принципе видел то, о чём пишет. В обоих источниках слова вырваны из контекста, с тем же успехом можно было на цитаты из, не знаю, Войны и Мира заявления написать», - ответила Хельга Пирогова на вопрос Atas.info. Она известна в Новосибирске оппозиционными взглядами, которые открыто демонстрирует.