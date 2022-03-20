Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 20 марта 2022

За последний день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Из них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города БОГОДУХОВ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.