Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал граждан выйти на субботник – видеообращение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал граждан выйти на субботник – видеообращение
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал граждан выйти на субботник – видеообращение
Сегодня, 21:34ПолитикаАлександр КондратьевФото: Анатолий Локоть
Глава города записал видеоролик, в котором призвал жителей Новосибирска выйти на общегородской субботник 23 апреля

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение с призывов граждан выйти на общегородской субботник 23 апреля. Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале мэра.

«Традиционно в этот период мы проводим субботник – это наша традиция. Мы совместно выходим на наши улицы и дворы, чтобы привести в порядок Новосибирск и подготовить к празднованию Дня Победы 9 мая», - сказал Локоть.

Он предложил к этой традиции присоединиться также предприятиям города, чтобы они тоже убрали свои территории. По его словам, он тоже всегда принимает участие в субботнике.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и известный блогер Илья Варламов 20 апреля раскритиковали мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы.

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