Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал граждан выйти на субботник – видеообращение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение с призывов граждан выйти на общегородской субботник 23 апреля. Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале мэра.
«Традиционно в этот период мы проводим субботник – это наша традиция. Мы совместно выходим на наши улицы и дворы, чтобы привести в порядок Новосибирск и подготовить к празднованию Дня Победы 9 мая», - сказал Локоть.
Он предложил к этой традиции присоединиться также предприятиям города, чтобы они тоже убрали свои территории. По его словам, он тоже всегда принимает участие в субботнике.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и известный блогер Илья Варламов 20 апреля раскритиковали мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пыль в городе. Сразу после этого на улицах начали пылесосить дворы.