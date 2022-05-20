Депутат горсовета Новосибирска Антонов заработал в 6,5 раз меньше жены за 2021 год

Депутат горсовета Новосибирска Антонов заработал в 6,5 раз меньше жены за 2021 год
Депутат горсовета Новосибирска Антонов заработал в 6,5 раз меньше жены за 2021 год
Вчера, 17:34ПолитикаФото: страница Ростислава Антонова в соцсети «ВКонтакте»

Депутат горсовета Новосибирска Антонов заработал 192 тысячи рублей за год

Общественник и депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в прошлом году не смог похвалиться большим доходом – его заработок за 12 месяцев составили всего 192 тысячи рублей. Совет депутатов опубликовал декларации о доходах за 2021 год.

Судя по задекларированным данным, у Антонова есть собственный земельный участок площадью 841 кв. метр – там находится семейная дача. Также имеется совместные с женой квартира в 64,4 квадрата и недостроенный дом – 260 квадратных метров. Вся недвижимость находится в России. Депутат ездит на Peugeot 3008 и вероятно, возит на ней по делам супругу так, как у неё автомобиля нет.

При этом у жены Антонова нескромные годовые доходы – они в почти в 6,5 раз больше, чем у супруга. Депутат заработал в 2021 году всего 192 000 рублей, а его вторая половинка – 2 983 100,51.

Женщина лично владеет землей площадью 725 кв. м., нежилым помещением под 102 кв.м. Другое задекларированное имущество также записано на 4 несовершеннолетних детей пары.

Напомним, несколько месяцев новосибирский депутат Ростислав Антонов прибывает с гуманитарной миссией в Мариуполе. Ранее он показывал, как выглядит город после бомбежки.

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