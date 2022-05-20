Депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей

Каверзина имеет 1/3 доли собственности на квартиру 42,1 квадратных метра. При этом в пользовании у неё имеются еще две квартиры – 15,3 кв.м. и 44,0 квадратных метра.
Стоит отметить, что в Новосибирской области средняя заработная плата жителей составляет 46 тысяч рублей в месяц в 2022 году. Если судить по статистике, то депутат Светлана Каверзина получает меньше многих новосибирцев.
Однако она еще не самая бедная чиновница – у неё есть последователи из регионального Заксобрания. Например, член фракции «Новые люди» Сергей Левшенков, который заработал всего 78 тысяч рублей за год.