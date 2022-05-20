Депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей

Депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей
Депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей
Вчера, 17:14ПолитикаАлександр КондратьевФото: Светлана Каверзина
Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина задекларировала 120 тысяч рублей заработанных денег за 2021 год. Доходы опубликованы на официальном сайте.

Каверзина имеет 1/3 доли собственности на квартиру 42,1 квадратных метра. При этом в пользовании у неё имеются еще две квартиры – 15,3 кв.м. и 44,0 квадратных метра.

Стоит отметить, что в Новосибирской области средняя заработная плата жителей составляет 46 тысяч рублей в месяц в 2022 году. Если судить по статистике, то депутат Светлана Каверзина получает меньше многих новосибирцев.

Однако она еще не самая бедная чиновница – у неё есть последователи из регионального Заксобрания. Например, член фракции «Новые люди» Сергей Левшенков, который заработал всего 78 тысяч рублей за год.

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