Самые богатые депутаты новосибирского Горсовета раскрыли свои доходы

Самые богатые депутаты новосибирского Горсовета раскрыли свои доходы
Самые богатые депутаты новосибирского Горсовета раскрыли свои доходы
Вчера, 18:06ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: личная страница "ВКонтакте"Тройка самых богатых - Игорь Кудин, Кирилл Покровский, Алексей Джулай
Совет депутатов Новосибирска озвучил, сколько зарабатывают народные избранники. На официальном сайте города выложены декларации о доходах всех депутатов Горсовета за 2021 год. Atas.info изучил доходы самых богатых, подробнее – в материале.

Игорь Кудин

Игорь Кудин
Фото:личная страница "ВКонтакте"

Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин задекларировал доход в 91 874 476,15 рублей. В 2020 году депутат заработал 21,1 млн рублей. В собственности у него есть два административно-бытовых здания, 3 нежилых помещения, а также земельный участок площадью в 12 тысяч кв. м.

Кирилл Покровский

Кирилл Покровский
Фото:личная страница "ВКонтакте"

Депутат задекларировал доход в 68 111 826,74 рублей. В 2020 году Покровский заработал 35,46 млн. рублей. Депутат является директором по развитию строительного гиганта ГК «КПД-Газстрой». В его владениях имеется жилой дом (389 кв. м), дача (268,5 кв.м), 11 квартир и нежилые помещения. Автомобиль Кирилла Покровского – внедорожник Infiniti QX80. В прошлом году он также владел британским Land Rover Range Rover, но сейчас в декларации он не числится. А его супруга предпочла немецкий Mercedes-Benz AMG G63. Доход жены в декларации Покровского указан — 8 833 787,71 рублей.

Алексей Джулай

Фото:gorsovetnsk.ru

Известный в Новосибирске руководитель ГК «Дискус», а также депутат Горсовета указал годовой доход 59 014 325,72 млн. рублей. В 2020 году депутат указал доход в 12 млн рублей, при этом ранее он зарабатывал от 100 млн. «Почетный строитель России» владеет более чем 85 земельными участками на правах индивидуальной собственности. Также Алексей Джулай указал в декларации две квартиры (общая площадь — 250 кв.м), два помещения площадью более 1000 кв.м, здание (1700 кв.м) и два жилых дома, общей площадью 781 кв. м. (более 500 кв. м). Из техники депутату принадлежали КАМАЗ, легковая иномарка Mitsubishi Lancer и моторная лодка.

Дмитрий Червов

Дмитрий Червов
Фото:личная страница "ВКонтакте"

Доход депутата в 2021 году составил - 31 044 258,23 рублей. В его владениях имеются 34 нежилых помещения в индивидуальной собственности, а также квартира в 105 квадратов и в совместной собственности квартира 287 кв. м. У супруги Червова есть кроссовер LEXUS RX200t.

Степан Сафонкин

Степан Сафонкин
Фото:личная страница "ВКонтакте"

Депутат задекларировал доход в 26 853 156,56 рублей. В 2020 году - 15,3 миллиона рублей. Он владеет долями в семи строениях, долями в пяти земельных участках, а также ему единолично принадлежит квартира площадью почти 40 квадратов. В декларации сведений о принадлежащих ему автомобилях – нет.

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