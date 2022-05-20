Председатель новосибирского Горсовета Асанцев за год заработал 3,5 млн рублей

Председатель новосибирского Горсовета Асанцев за год заработал 3,5 млн рублей
Председатель новосибирского Горсовета Асанцев за год заработал 3,5 млн рублей
Вчера, 16:52ПолитикаФото: Дмитрий Асанцев - ВК

Озвучены доходы председателя новосибирского Горсовета Асанцева

Совет депутатов Новосибирской области назвал доходы работников за 2021 год. Официальная декларация опубликована на сайте.

Стал известен доход председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева. Добавим, что он является руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Горсовете.

Так, за год спикер городского парламента заработал 3 593 839,39 рублей. Также в его имуществе указана обще-долевая квартира площадью 101 кв. метров и нежилое помещение. Во владениях Асанцева есть люксовый японский внедорожник ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 570.

Напомним, ранее Atas.info писал про самых богатых и бедных депутатов Заксобрания Новосибирской области. Оказалось, что самым состоятельным стал Павел Кива («Единая Россия») с заработком в 2,9 миллиарда рублей.

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