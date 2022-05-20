Председатель новосибирского Горсовета Асанцев за год заработал 3,5 млн рублей

Стал известен доход председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева. Добавим, что он является руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Горсовете.
Так, за год спикер городского парламента заработал 3 593 839,39 рублей. Также в его имуществе указана обще-долевая квартира площадью 101 кв. метров и нежилое помещение. Во владениях Асанцева есть люксовый японский внедорожник ТОЙОТА ЛЕКСУС LX 570.
Напомним, ранее Atas.info писал про самых богатых и бедных депутатов Заксобрания Новосибирской области. Оказалось, что самым состоятельным стал Павел Кива («Единая Россия») с заработком в 2,9 миллиарда рублей.