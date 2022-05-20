Самым богатым в мэрии Новосибирска стал глава департамента транспорта Васильев

Самым богатым в мэрии Новосибирска стал глава департамента транспорта Васильев
Самым богатым в мэрии Новосибирска стал глава департамента транспорта Васильев
Вчера, 19:24ПолитикаФото: Yandex.ru
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев заработал в 2021 году более 19 млн рублей. Меньше всех доход у главы департамента финансов и налоговой политики Александра Веселкова - 1,6 млн рублей.

Согласно официальному документу о декларациях, больше всех денег за 2021 год получил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев – его доход составил 19 649 886 рублей. При этом у него имеется в собственности две квартира - 86,9 квадратов и 25,3 кв.м. Водить он предпочитает легковым автомобилем Volkswagen Tiguan.

Супруга Васильева заработала 10 тысяч рублей. У неё есть 1/3 доли в квартире 68,7 квадратов. а также полная собственность жилья в 86,9 квадратных метра. Несовершеннолетний сын пары тоже смог заработать 3 тысячи рублей, и ему тоже принадлежит одна из квартир родителей.

Вторым по уровню доходов в мэрии Новосибирска стал первый заместитель мэра города Борис Буреев с заработком в 5 136 998 рублей за год. При этом он владеет тремя земельными участками – 547, 1000 и 1500 квадратных метров. Также у него есть объект незавершенного строительства, жилой дом в 57,9 квадратов, пять квартир, часть помещения, гаражный бокс и два машино-места. Супруга его заработала 10 тысяч рублей и имеет с ребенком квартиру в 129,1 кв.м.

Следом идет глава администрации Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских с доходом в 4 211 913 рублей. У него есть квартира в 38,3 квадратных метра, а также в пользовании 108 кв.м. В наличии имеется автомобиль Land Rover Discovery. На супругу задекларировано 387 тысяч рублей и квартира в 108 квадратных метра.

Четвертым богатым чиновником стал глава администрации Первомайского района Новосибирска Вадим Бобырь с заработком в 4 179 272 рубля. Из недвижимости у него в пользовании только квартира в 152,6 кв.м. Супруга заработала 657 тысяч рублей, а также владеет квартирой в 62,5 квадратных метра.

Меньше всех заработал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков – он получил всего 1 645 479 рублей за 2021 год. Во владении у него нежилое помещение в 59,8 квадратов, а также в пользовании земельный участок, квартира 99,5 кв.м. и овощехранилище.

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